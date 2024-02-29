У окупантов увеличилось количество дезертиров. Их разыскивает Росгвардия

На временно оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики ужесточили меры по поиску дезертиров.

Оккупанты усиленно ищут своих дезертиров. Фото из открытых источников

По данным Центра национального сопротивления, для поиска сбежавших с линии фронта в регионе увеличили количество блокпостов росгвардейцев, которые усиленно проверяют всех солдат вражеской армии.

Сообщается, что военным ВС РФ также не разрешают отправляться в отпуск за пределы временно оккупированных территорий. Кроме того, им фактически запретили свободно перемещаться между населенными пунктами.

В Центре сопротивления отметили, что соответствующие процессы полезны для Сил обороны Украины, поскольку способствуют дальнейшему ухудшению дисциплины в армии РФ и усилению конфронтации между ее подразделениями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия получила от Северной Кореи более 2,5 млн боеприпасов, установил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Аналитики центра подсчитали, что с августа 2023 года было осуществлено по меньшей мере 25 заходов в порт Наджин, где происходила погрузка северокорейских боеприпасов, которые отправлялись в РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после президентских выборов в России агрессор может сконцентрироваться на удержании захваченных украинских территорий, а может начать масштабную мобилизацию, чтобы активизировать боевые действия по новым направлениям. По словам военного аналитика Николая Белескова, масштабы мобилизации в РФ после прошедших в марте президентских выборов будут зависеть от того, какие задачи поставит российское военно-политическое руководство.