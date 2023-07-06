У окупантов проблемы с резервами: действительно ли россияне уже готовы покинуть юг Украины

Контрнаступление ВСУ продолжается. В частности, украинские защитники продолжают усиливать давление на юге, где продолжают продавливать оборону РФ. Может ли быть так, что русские начнут отступать большими силами? Что с резервами у россиян для удержания Юга? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Утратить юг, но сохранить восток будет для россиян значительно меньшим поражением

Военный эксперт Петр Черник в эфире "24 канала" заявил, что россиянам придется ослабить свои позиции на юге Украины из-за успехов украинских воинов на Бахмутском направлении.

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Эксперт считает, что если выбирать между востоком и югом, то россиянам важнее удержать контроль над востоком Украины, чем остаться на юге.

"В стратегическом понимании, российские оккупационные войска готовы покидать юг. Иначе они бы не готовились держать оборону на Перекопском перешейке", – отметил эксперт.

Петр Черник также высказал мнение, что потерять юг, но сохранить восток будет для окупантов значительно меньшим поражением, чем потерять Бахмут и другие города Донбасса.

Сегодня, чтобы полностью закрыть потребности по Югу, российской группировке нужно там увеличить свое присутствие до 500 тысяч

Военный эксперт Александр Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что страна-агрессор для закрытия своих потребностей в человеческом ресурсе на Юге Украины должна увеличить свое присутствие до 500 тысяч личного состава. Ввиду этого противнику нужно где-то взять еще 300-350 тысяч резерва.

Эксперт напомнил, что в прошлом году РФ провела "долевую" мобилизацию, в рамках которой было набрано 300 тысяч личного состава, то есть, где-то по 100 тысяч человек в месяц, и при этом были очень большие проблемы с продовольствием, казармами, полигонами, одеждой и снаряжением.

"Россияне в очень-очень непростом положении и так или иначе приближаются к своему очередному решению по жесту "доброй воли", — считает Александр Коваленко.

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