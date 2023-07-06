У окупантов проблемы с резервами: действительно ли россияне уже готовы покинуть юг Украины

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Кравцев Сергей
Контрнаступление ВСУ продолжается. В частности, украинские защитники продолжают усиливать давление на юге, где продолжают продавливать оборону РФ. Может ли быть так, что русские начнут отступать большими силами? Что с резервами у россиян для удержания Юга? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Петр Черник в эфире "24 канала" заявил, что россиянам придется ослабить свои позиции на юге Украины из-за успехов украинских воинов на Бахмутском направлении.
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Эксперт считает, что если выбирать между востоком и югом, то россиянам важнее удержать контроль над востоком Украины, чем остаться на юге.
Петр Черник также высказал мнение, что потерять юг, но сохранить восток будет для окупантов значительно меньшим поражением, чем потерять Бахмут и другие города Донбасса.
Военный эксперт Александр Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что страна-агрессор для закрытия своих потребностей в человеческом ресурсе на Юге Украины должна увеличить свое присутствие до 500 тысяч личного состава. Ввиду этого противнику нужно где-то взять еще 300-350 тысяч резерва.
Эксперт напомнил, что в прошлом году РФ провела "долевую" мобилизацию, в рамках которой было набрано 300 тысяч личного состава, то есть, где-то по 100 тысяч человек в месяц, и при этом были очень большие проблемы с продовольствием, казармами, полигонами, одеждой и снаряжением.
Читайте на портале "Комментарии" — почему контрнаступление ВСУ все еще на малых оборотах – как может помочь Запад.
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