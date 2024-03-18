У окупантов новая тактика обстрелов. Военный предупредил об основной опасности

Как сообщил Сергей Братчук, россияне начали наносить повторные удары по местам "прилетов". В частности, по его словам, так было на прошлой неделе во время масштабного ракетного удара по Одессе.

Ракетный удар

Военный рассказал, оккупанты прекрасно знают, что на место "прилета" прибывают спасатели, медики и представители других служб, поэтому они наносят повторный удар по тому же месту. Их основная задача – увеличить количество убитых и пострадавших.

Как подчеркнул военный, такую тактику россияне уже применили в нескольких регионах Украины, например, 15 марта в Одессе или 17 марта в Николаеве. Речь идет о так называемой тактике двойного удара, когда между первой и второй ракетной атакой есть определенная пауза. Оккупанты таким образом увеличивают количество убитых и раненых, за счет представителей тех служб, которые прибывают на место удара, чтобы оказать помощь пострадавшим. То есть, подчеркнул Братчук, оккупанты действуют по логике террористов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что российские захватчики 15 марта нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Известно, что ракеты "Искандер-М" были запущены с территории аннексированного Крыма. Удар происходил в две волны. После первого "прилета" была пауза. Когда на место удара прибыли спасатели и медики, оккупанты нанесли повторный ракетный удар, в результате много спасателей получили ранения, также среди них есть и погибшие.

Известно, что из-за большого количества погибших, 16 марта в Одессе объявили день траура.

При этом, как отмечают эксперты, такими ударами по гражданским объектам с большим количеством жертв среди мирных граждан Россия хочет усилить панические настроения в обществе.