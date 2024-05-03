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У оккупантов появилось новое оружие «Дракон»: в чем его главная опасность

Пусковая установка "Дракон" может одним залпом разрушить несколько кварталов

3 мая 2024, 09:05 comments3428
Автор:
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Кравцев Сергей
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В последние несколько недель российские оккупанты начали активно применять новое оружие. Теперь на вооружении в России есть пусковые установки "Дракон". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "Welt".

У оккупантов появилось новое оружие «Дракон»: в чем его главная опасность

Пусковая установка "Дракон". Фото: из открытых источников

Журналисты называют пусковые установки "Дракон" прототипом новой огнеметной системы ТОС-3. Каждая пусковая установка "Дракона" способна запускать ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. 

Издание отмечает, что TOС-3 – оружие прорыва, которому не могут противостоять даже бункеры и городские кварталы, ведь всего один залп может превратить несколько кварталов города в руины.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня. Но у россиян нет достаточно сил, чтобы захватить Харьков или Сумы, однако возможна "операция для входа и выхода". Такое заявление в интервью изданию "The Economist" сделал замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Также издание "Комментарии" сообщало – последний месяц весны обещает быть для Украины сложным. Россияне продолжают давление на фронте, расширяя плацдарм на Авдеевском направлении. И явно намерены либо к инаугурации Путина (7 мая), либо к сакральной для себя дате "победобесия" (9 мая) добиться каких-то значимых успехов. В свою очередь, наша страна надеется после Пасхи (5 мая) получить, наконец, истребители F-16, ведет важнейшие переговоры с США о гарантиях безопасности, а также подготовку к июньскому саммиту мира в Швейцарии. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от ситуации в обозримом будущем на фронтах, во внутренней и внешней политике.




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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus251315956/Ukraine-Russlands-Horror-Waffe-fuer-die-naechste-Stufe-der-Brutalitaet.html
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