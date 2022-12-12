У оккупантов много 200-х из-за «бавовны» в общежитии Сватово

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Кравцев Сергей
От базы российских оккупантов, которую они обустроили в общежитии в городе Сватово Луганской области, остались одни щепки. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации со ссылкой на заявление главы ОВА Сергея Гайдая.
Взрывы. Фото: из открытых источников
По его словам, в Луганской области продолжаются ожесточенны бои, но ВСУ несмотря на усиление противника за счет новых резервов продолжают продвигаться в сторону Сватово-Кременной.
Гайдай отметил, что с каждым днем на поле боя все меньше российских профессиональных военных.
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Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин стал куда активнее чем ранее. То на Крымском мосту появился, то еще на ряде мероприятий. На этой неделе выступил с очередными заявлениями в ракурсе войны против Украины. Не менее бредовыми, чем ранее… О чем говорят путинские заявления и активность? Почему российский диктатор так ведет себя в последнее время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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