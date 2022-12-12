У оккупантов много 200-х из-за «бавовны» в общежитии Сватово

От базы российских оккупантов, которую они обустроили в общежитии в городе Сватово Луганской области, остались одни щепки. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации со ссылкой на заявление главы ОВА Сергея Гайдая.

Взрывы. Фото: из открытых источников

"За последнюю неделю оккупанты, наконец-то, (Ред. – начали) прислушиваться к нашему президенту и курить там, где надо. И вот вчерашний случай – это общежитие. В течение недели они курили там, где казармы, где боекопмлекты – все это идет на пользу нашим Силам обороны. Зато у оккупантов постоянные проблемы", – заявил Сергей Гайдай.

По его словам, в Луганской области продолжаются ожесточенны бои, но ВСУ несмотря на усиление противника за счет новых резервов продолжают продвигаться в сторону Сватово-Кременной.

Гайдай отметил, что с каждым днем на поле боя все меньше российских профессиональных военных.

"Это просто гражданские люди, которых переодели в военную форму. Они вообще не понимают, что происходит. Когда они оказываются на поле боя, рефлексы там срабатывают значительно лучше, чем профессиональные знания. Они просто убегают", – отметил глава Луганской области.

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