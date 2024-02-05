У оккупантов есть проблема, которую в РФ скрывают: готов ли Запад к поражению Путина

Уже практически два года, как продолжается полномасштабное российское вторжение в Украину. При этом нет никаких оснований утверждать, что война вскоре закончится. Кто больше готов к дальнейшему противостоянию – Запад, как союзник Украины, или Россия? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Россияне уже воюют старым оружием

Экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий в интервью "24 каналу" заявил, что у российской армии есть проблемы с техникой и боеприпасами. Оккупантам приходится доставать запасы времен СССР.

Евгений Дикий отметил, что, если бы россияне могли, то они бы давно сделали демилитаризованную зону, о которой так давно говорят, и она была б до Польши.

"Была бы их воля, они бы сделали демилитаризованной зоной всю территорию Украины, вплоть до польской границы. Они это сильно не скрывали, а теперь и вообще уже не скрывают, что их цель именно такая. А добились они из этой цели того, чего смогли добиться. Каких-то новых средств, которые бы давали им возможность добиться большего, я пока у них не вижу. Вы говорите, что они воюют уже старым оружием, — так и есть", — заявил эксперт.

В качестве примера, свидетельствующем о проблемах оккупантов с техникой, он привел производство танков в РФ. По словам эксперта, россияне сегодня обновляют танки вместо уничтоженных ВСУ двумя способами. Они выпускают новые танки – до 20 машин в месяц, и это сейчас их верхний предел. Это то, что они производят при условии, что перевели танковую промышленность на трехсменную работу семь дней в неделю. Но ограничивают россиян не человеко-часы, а компоненты, которые попали под санкции.

Мы снова возвращаемся к сценарию, когда нужно, чтобы Украина не проиграла

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, Запад все еще не уверен, что готов к длительному противостоянию с Россией. Подготовка оборонно-промышленного комплекса Запада к военному времени еще не завершена и непонятно, когда будет завершена. Основное мнение заявлений западных лидеров состоит в том, что они не могут планировать стратегически. Речь идет о том, что промышленность и общество должны быть готовы к такому длительному противостоянию, а лидеры в этом не уверенны.

"Все это время у них продолжает играть фактор Китая, который не заинтересован в победе или поражении РФ. Китай заинтересован в затягивании этого процесса, чтобы Запад истощался, тратил собственные ресурсы и при этом сам слаб и делал слабее Россию. Ведь она может претендовать на лидерство в прокитайском блоке", – объяснил эксперт.

На ключевые вопросы Украины западные партнеры пока не могут ответить. По словам Краева, звучит только знаменитый тезис "Украина не должна проиграть". Никто не может четко сказать: какой должна быть победа Украины; сколь быстро лидеры готовы нам помочь ее обеспечить; что в дальнейшем последует с РФ; как балансировать это новое миропорядок.

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