"У нас закончились все ракеты": Зеленский объяснил сложную ситуацию с ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия уничтожила Трипольскую ТЭС из-за отсутствия ракет для ее защиты. По словам президента, дефицит ракет возник на фоне нехватки помощи от партнеров Украины.



Владимир Зеленский об уничтожении Трипольской ТЭС. Фото из открытых источников

В интервью PBS Владимир Зеленский указал, что у Израиля сильная защита, однако лишь благодаря союзникам он сумел отбить массированную атаку Ирана в ночь на 14 апреля.

"Было задействовано много всего, чего не хватает Украине... Это действительно демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина самостоятельно защищает свое небо. Несмотря на то что союзники дают Украине системы ПВО и другую технику, однако Зеленский указывает, что "с ней у нас дефицит". В качестве примера президент привел уничтожение Трипольской ТЭС.

"Я вам приведу один пример очень простой – на Трипольской станции, а от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", — сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский резко обратился к союзникам Украины. Президент подчеркнул, что Запад мог бы защитить украинские территории подобно тому, как это произошло с Израилем. По словам Зеленского, для этого не нужно активизировать статью 5 НАТО, а только применить политическую волю.

Также "Комментарии" писали о реакции Владимира Зеленского на атаку Ирана по Израилю. Президент осудил иранскую агрессию и указал, что Украина понимает ситуацию, ведь Россия постоянно атакует ее территории иранскими дронами-камикадзе.