"У нас закончились все ракеты": Зеленский объяснил сложную ситуацию с ПВО

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия уничтожила Трипольскую ТЭС из-за отсутствия ракет для ее защиты. По словам президента, дефицит ракет возник на фоне нехватки помощи от партнеров Украины.
Владимир Зеленский об уничтожении Трипольской ТЭС. Фото из открытых источников
В интервью PBS Владимир Зеленский указал, что у Израиля сильная защита, однако лишь благодаря союзникам он сумел отбить массированную атаку Ирана в ночь на 14 апреля.
По его словам, Украина самостоятельно защищает свое небо. Несмотря на то что союзники дают Украине системы ПВО и другую технику, однако Зеленский указывает, что "с ней у нас дефицит". В качестве примера президент привел уничтожение Трипольской ТЭС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский резко обратился к союзникам Украины. Президент подчеркнул, что Запад мог бы защитить украинские территории подобно тому, как это произошло с Израилем. По словам Зеленского, для этого не нужно активизировать статью 5 НАТО, а только применить политическую волю.
Также "Комментарии" писали о реакции Владимира Зеленского на атаку Ирана по Израилю. Президент осудил иранскую агрессию и указал, что Украина понимает ситуацию, ведь Россия постоянно атакует ее территории иранскими дронами-камикадзе.
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Cан
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небось все ПВО в Конче-Заспе. охраняют спокойствие.
Ігор
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Іди у відставку корумпований Термінатор! Звільни Україну!