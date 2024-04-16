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"У нас закончились все ракеты": Зеленский объяснил сложную ситуацию с ПВО

Владимир Зеленский заявил, что в Украине осталось нуль ракет для защиты Трипольской ТЭС, поэтому России удалось уничтожить объект.

сегодня, 10:47
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия уничтожила Трипольскую ТЭС из-за отсутствия ракет для ее защиты. По словам президента, дефицит ракет возник на фоне нехватки помощи от партнеров Украины.

"У нас закончились все ракеты": Зеленский объяснил сложную ситуацию с ПВО

Владимир Зеленский об уничтожении Трипольской ТЭС. Фото из открытых источников

В интервью PBS Владимир Зеленский указал, что у Израиля сильная защита, однако лишь благодаря союзникам он сумел отбить массированную атаку Ирана в ночь на 14 апреля.

"Было задействовано много всего, чего не хватает Украине... Это действительно демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина самостоятельно защищает свое небо. Несмотря на то что союзники дают Украине системы ПВО и другую технику, однако Зеленский указывает, что "с ней у нас дефицит". В качестве примера президент привел уничтожение Трипольской ТЭС.

"Я вам приведу один пример очень простой – на Трипольской станции, а от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", — сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский резко обратился к союзникам Украины. Президент подчеркнул, что Запад мог бы защитить украинские территории подобно тому, как это произошло с Израилем. По словам Зеленского, для этого не нужно активизировать статью 5 НАТО, а только применить политическую волю.

Также "Комментарии" писали о реакции Владимира Зеленского на атаку Ирана по Израилю. Президент осудил иранскую агрессию и указал, что Украина понимает ситуацию, ведь Россия постоянно атакует ее территории иранскими дронами-камикадзе.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8EUYpcHf2ak&ab_channel=PBSNewsHour
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Cан

сегодня, 11:18

небось все ПВО в Конче-Заспе. охраняют спокойствие.

Ігор

сегодня, 10:24

Іди у відставку корумпований Термінатор! Звільни Україну!


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