У нас 4 месяца на подготовку: Данилов рассказал к чему готовится Россия сразу после выборов

Мартовские "выборы президента" окончательно "зацементируют" авторитарный режим в России. Это позволит Кремлю развернуть на полную мощность свой военный потенциал. Уже никто не будет считаться с общественным мнением, потому что Путин будет ссылаться на всенародную поддержку, которую якобы выскажет ему народ на выборах. Именно поэтому у Украины и мира есть не более четырех месяцев на подготовку к этому. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время своего выступления на международном форуме по безопасности в Канаде сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Чиновник напомнил, что стратегические цели России не изменились. В Москве по-прежнему бредят уничтожением украинского государства и поглощением украинского этноса в рамках "русского мира". В Кремле понимают, что для достижения этих целей нужна длительная война и Россия к ней готова.

По мнению Данилова, западные санкции не оказали существенного влияния на российскую экономику. Это видно из того, что Россия активно раскачивает свой ВПК, наращивает производство военной техники и вооружения.

Секретарь СНБО считает, что будущее России является "туманным", но в своем нынешнем "имперском виде" она представляет угрозу для соседей, Европы и мирового порядка в целом.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин в очередной раз попытался оправдать нападение на Украину тем, что якобы "сыграли социальные настроения и чувство идентичности жителей спорных территорий". Он также уверяет, что до 2014 года якобы не верил в возможность "такого конфликта между Россией и Украиной". Тем временем, Немецкий совет по международным отношениям (DGAP) предупреждают, что, если война в Украине будет заморожена, РФ сможет подготовить свои сухопутные силы для атаки по странам НАТО через пять лет. Путин же продолжает корчить из себя миротворца и рвется принять участие 22 ноября в виртуальном саммите G20, организатором которого являются власти Индии. Есть ли у Путина шансы переломить западное мнение касательно российско-украинской войны? Может ли сыграть свою роль потепление американо-китайских отношений после встречи 15 ноября Джо Байдена и Си Цзиньпина? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



