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У Кремля есть список объектов в Украине, которые оккупанты бомбят ракетами: подробности

В Москве определили объекты для поражения когда только началась война

сегодня, 19:10
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Автор:

Лиля Воробьева

У кремлевского агрессора имеется перечень важнейших объектов   на территории нашей страны,  которые захватчики пытаются уничтожить, направив на них свои ракеты во время обстрелов.

У Кремля есть список объектов в Украине, которые оккупанты бомбят ракетами: подробности

Кремль обстреливает Украину ракетами (фото из открытых источников)

Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время эфира на телеканале Эспрессо .


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Игнат сообщил, что в Москве составили перечень важнейших объектов для уничтожения еще когда только началась война.

"У агрессора есть список целей – это критическая инфраструктура, государственные, правительственные структуры, топливно-энергетический сектор, гидротехнические сооружения, электростанции и транспортная инфраструктура", – подчеркнул представитель украинских Воздушных Сил.

По его словам, наши партнеры понимают, что для предотвращения нападений с воздуха нашей стране нужно укрепить ПВО, поэтому они и направляют свои усилия, чтобы поставлять в Украину системы противовоздушной обороны.

"Рамштайн" показал, что Украина получит мощное зенитно-ракетное оружие, которым сейчас овладевают наши специалисты. Темпы освоения ускоряются настолько, что могут выйти за графики", – сообщил Юрий Игнат.

При этом ночью 16 февраля захватчики снова запустили по важным объектам нашей страны свои БПЛА и ракеты. В частности, агрессор направил на Украину 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования. 16 из всего количества запущенных ракет были уничтожены украинскими защитниками.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Европарламент принял новую важную резолюцию к годовщине вторжения РФ в Украину: что она означает. К годовщине вторжения России в Украину Европейский парламент принял резолюцию. В ведомстве призывают дать Украине авиацию, а также подготовиться к переговорам по вступлению в ЕС.




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Источник: https://espreso.tv/rechnik-komanduvannya-povitryanikh-sil-zsu-ignat-nazvav-tsili-po-yakikh-planue-biti-agresor
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