У Кремля есть список объектов в Украине, которые оккупанты бомбят ракетами: подробности

У кремлевского агрессора имеется перечень важнейших объектов на территории нашей страны, которые захватчики пытаются уничтожить, направив на них свои ракеты во время обстрелов.

Кремль обстреливает Украину ракетами (фото из открытых источников)

Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время эфира на телеканале Эспрессо .

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Игнат сообщил, что в Москве составили перечень важнейших объектов для уничтожения еще когда только началась война.

"У агрессора есть список целей – это критическая инфраструктура, государственные, правительственные структуры, топливно-энергетический сектор, гидротехнические сооружения, электростанции и транспортная инфраструктура", – подчеркнул представитель украинских Воздушных Сил.

По его словам, наши партнеры понимают, что для предотвращения нападений с воздуха нашей стране нужно укрепить ПВО, поэтому они и направляют свои усилия, чтобы поставлять в Украину системы противовоздушной обороны.

"Рамштайн" показал, что Украина получит мощное зенитно-ракетное оружие, которым сейчас овладевают наши специалисты. Темпы освоения ускоряются настолько, что могут выйти за графики", – сообщил Юрий Игнат.

При этом ночью 16 февраля захватчики снова запустили по важным объектам нашей страны свои БПЛА и ракеты. В частности, агрессор направил на Украину 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования. 16 из всего количества запущенных ракет были уничтожены украинскими защитниками.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Европарламент принял новую важную резолюцию к годовщине вторжения РФ в Украину: что она означает. К годовщине вторжения России в Украину Европейский парламент принял резолюцию. В ведомстве призывают дать Украине авиацию, а также подготовиться к переговорам по вступлению в ЕС.