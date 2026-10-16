У Киева остался месяц до катастрофы: что задумал Кремль

Российский лидер Владимир Путин хочет, несмотря ни на что, дожать Украину и одним из весомых рычагов видит Киев. Столицу за месяц ударов хочет оставить без света и отопления. Три модели искусственного интеллекта спрогнозировали удастся ли России жестокий план против столицы Украины, учитывая нехватку антибаллистики и сложные отношения с США.

Обстрелы Киева. Фото портал "Комментарии"

По мнению ChatGPT, главная опасность заключается не только в российских ракетах, но и способности Украины быстро восстанавливать энергосистему после ударов. Дефицит ракет Patriot усложняет перехват баллистики, а систематические атаки могут сделать ситуацию критической.

Однако полного блэкаута Киева можно избежать. Энергосистема имеет резервные источники питания, возможности перераспределения электроэнергии и аварийные бригады.

Отдельный риск – отношения с США. Неопределенность со снабжением перехватчиков и разведывательной поддержкой усиливает уязвимость Украины. В то же время утверждать, что Вашингтон уже перестал передавать разведданные, преждевременно: американская сторона отрицала остановку обмена информацией.

ChatGPT считает наиболее реалистичным сценарием длительные отключения, перебои с теплом и водой и затяжное восстановление в отдельных районах. Результат будет зависеть от интенсивности атак, скорости ремонтов и наличия средств противодействия баллистике.

Gemini также считает, что полностью заморозить Киев за месяц России вряд ли получится. Среди причин – резервные схемы питания, децентрализованные котельные и работа аварийных служб.

Дополнительным фактором защиты могут стать усилия европейских партнеров, которые ищут дефицитные средства перехвата и альтернативное оборудование на фоне напряженности в отношениях Украины с США.

В то же время Gemini предупреждает о сложном сценарии: жестких графиках отключений, локальных блэкаутах и возможной эвакуации отдельных категорий населения. По мнению чат-бота, Россия стремится спровоцировать социальное недовольство, но столица может выстоять благодаря работе энергетиков, автономной генерации и антикризисным решениям.

Copilot соглашается, что угроза для Киева реальна, но считает сценарий полной и продолжительной тьмы маловероятным. По его оценке, отсутствие официально подтвержденной антибаллистической защиты делает столицу более уязвимой, а напряженные отношения с США могут усложнить поставки новых систем ПВО. Однако Киев уже демонстрировал способность восстанавливать энергетику после массированных атак, а ремонтные бригады работают круглосуточно.

Еще один фактор – украинская ПВО продолжает сбивать большинство крылатых ракет и дронов, даже если защита от баллистики остается проблемой.

Copilot убежден: для длительного обесточивания столицы России понадобились бы непрерывные массированные обстрелы. Они истощали бы саму страну-агрессорку и могли бы усилить поддержку Украины со стороны союзников.

Все три чата сходятся на том, что полное обесточивание Киева за месяц не является наиболее вероятным сценарием, хотя риск масштабного энергетического кризиса остается. Резервное питание, работа энергетиков и возможность восстановления повреждений затрудняют реализацию такого плана.

В то же время, оценки различаются в акцентах. ChatGPT отмечает скорость ремонтов и неопределенности с американской помощью. Gemini больше внимания уделяет децентрализованному теплоснабжению и поддержке Европы. Copilot подчеркивает возможности украинской ПВО против крылатых ракет и дронов.

Итак, главный риск – не обязательно абсолютная тьма во всем городе, а длительные отключения, проблемы с отоплением и водой. В то же время, ответы чат-ботов являются оценками, а не подтвержденным прогнозом военного сценария.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что грозит Киеву по соглашению Трампа и Путина.



