У Києва залишився місяць до катастрофи: що задумав Кремль

Російський лідер Володимир Путін хоче попри все дотиснути Україну і одним із вагомих важелів вбачає Київ. Столицю за місяць ударів хоче залишити без світла та опалення. Три моделі штучного інтелекту спрогнозували чи вдасться Росії жорстокий план проти столиці України, враховуючи брак антибалістики та складні відносини зі США.

Обстріли Києва. Фото портал "Коментарі"

На думку ChatGPT, головна небезпека полягає не лише в російських ракетах, а й у здатності України швидко відновлювати енергосистему після ударів. Дефіцит ракет Patriot ускладнює перехоплення балістики, а систематичні атаки можуть зробити ситуацію критичною.

Однак повного блекауту Києва можна уникнути. Енергосистема має резервні джерела живлення, можливості перерозподілу електроенергії та аварійні бригади.

Окремий ризик — відносини зі США. Невизначеність із постачанням перехоплювачів і розвідувальною підтримкою посилює вразливість України. Водночас стверджувати, що Вашингтон уже припинив передавати розвіддані, передчасно: американська сторона заперечувала зупинку обміну інформацією.

ChatGPT вважає найреалістичнішим сценарієм тривалі відключення, перебої з теплом і водою та затяжне відновлення в окремих районах. Результат залежатиме від інтенсивності атак, швидкості ремонтів і наявності засобів протидії балістиці.

Gemini також вважає, що повністю заморозити Київ за місяць Росії навряд чи вдасться. Серед причин — резервні схеми живлення, децентралізовані котельні та робота аварійних служб.

Додатковим чинником захисту можуть стати зусилля європейських партнерів, які шукають дефіцитні засоби перехоплення та альтернативне обладнання на тлі напруженості у відносинах України зі США.

Водночас Gemini попереджає про складний сценарій: жорсткі графіки відключень, локальні блекаути й можливу евакуацію окремих категорій населення. На думку чат-бота, Росія прагне спровокувати соціальне невдоволення, але столиця може вистояти завдяки роботі енергетиків, автономній генерації та антикризовим рішенням.

Copilot погоджується, що загроза для Києва реальна, але вважає сценарій повної та тривалої темряви малоймовірним. За його оцінкою, відсутність офіційно підтвердженого антибалістичного захисту робить столицю вразливішою, а напружені відносини зі США можуть ускладнити постачання нових систем ППО. Проте Київ уже демонстрував здатність відновлювати енергетику після масованих атак, а ремонтні бригади працюють цілодобово.

Ще один чинник — українська ППО продовжує збивати більшість крилатих ракет і дронів, навіть якщо захист від балістики залишається проблемою.

Copilot переконаний: для тривалого знеструмлення столиці Росії знадобилися б безперервні масовані обстріли. Вони виснажували б і саму країну-агресорку та могли б посилити підтримку України з боку союзників.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що повне знеструмлення Києва за місяць не є найімовірнішим сценарієм, хоча ризик масштабної енергетичної кризи залишається. Резервне живлення, робота енергетиків і можливість відновлення пошкоджень ускладнюють реалізацію такого плану.

Водночас оцінки різняться в акцентах. ChatGPT наголошує на швидкості ремонтів і невизначеності з американською допомогою. Gemini більше уваги приділяє децентралізованому теплопостачанню та підтримці Європи. Copilot підкреслює можливості української ППО проти крилатих ракет і дронів.

Отже, головний ризик — не обов’язково абсолютна темрява в усьому місті, а тривалі відключення, проблеми з опаленням і водою. Водночас відповіді чат-ботів є оцінками, а не підтвердженим прогнозом військового сценарію.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що загрожує Києву за угодою Трампа та Путіна.



