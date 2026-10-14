Угоду Путіна та Трампа проти України розкрито: що загрожує Києву

За спробами США домовитися з Кремлем уже простежується небезпечна тенденція: Вашингтон шукає швидкого результату, лідер РФ Володимир Путін може отримати економічні переваги без реальних поступок. Які загрози несуть Україні домовленості Трампа та Путіна, оцінили три моделі штучного інтелекту.

Трамп, Зеленський, Путін. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT наголошує: доказів таємної угоди між Трампом і Путіним немає. Однак США намагаються впливати на Москву через економічні стимули, зокрема домовленості щодо російського дизеля. Водночас Україна побоюється, що країна-агресорка отримає додаткові доходи, не поступившись у війні.

Ще один тривожний сигнал — тиск на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі можливого обмеження американської допомоги. Найбільший ризик, за оцінкою чат-бота, — припинення вогню без надійних гарантій безпеки. Така пауза може дати Кремлю час підготуватися до нового етапу війни.

Grok пояснює можливі мотиви сторін прагматичними інтересами. Трампу потрібні дешевше пальне та швидке завершення війни, а Путіну — послаблення санкцій і закріплення захоплених територій.

Чат-бот трактує дизельну угоду як обмін вигодами: Росія отримує економічне полегшення, а американський президент — політичні дивіденди. Водночас Київ стикається з тиском щодо припинення ударів по НПЗ.

Найближчим часом Grok прогнозує посилення тиску на Україну, можливе замороження фронту та часткове зняття санкцій. Проте стійкого миру це не гарантує.

DeepSeek оцінює ситуацію значно жорсткіше. На думку чат-бота, можливий сценарій передбачає територіальні поступки, замороження фронту та обмеження української армії. Він також пов’язує інтереси Кремля з економічними домовленостями США та можливим тиском на українське керівництво.

Серед ризиків DeepSeek називає обмеження доступу України до розвідданих, політичні маневри навколо опозиції та спроби домогтися виборів під час війни. Найближчим часом, за його оцінкою, тиск на Київ може зрости, а головною метою Кремля стане ослаблення України зсередини.

Усі три чат-боти дійшли висновку, що Україна ризикує зіткнутися з посиленням зовнішнього тиску, а можливе перемир’я без дієвих гарантій не забезпечить тривалого миру. Водночас вони наголошують на різних аспектах: ChatGPT — на небезпеці відсутності гарантій безпеки, Grok — на взаємній вигоді Вашингтона й Москви, DeepSeek — на можливому політичному тиску всередині України.

Важливо: йдеться про можливі сценарії розвитку подій, а не про підтверджений план. Найближчим часом ключовим питанням стане те, чи вимагатимуть поступок від Києва, не забезпечивши реальних гарантій безпеки та відповідальності Росії за порушення домовленостей.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у якій небезпечній пастці опинилася Україна.



