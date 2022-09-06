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У оккупантов истерия на Харьковщине – пришлось вмешиваться даже Соловьеву

Оккупанты устроили истерику в сети из-за контрнаступления ВСУ на Харьковщине

сегодня, 18:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские пропагандисты пытаются показывать, что нет никакой истерики и российская армия оказалась готова к массированному наступлению украинских защитников на Харьковщине. Однако в пабликах и телеграмм-каналах рашистов стоит полная истерия. Приходилось даже делать публикации пропагандисту №1 в России Владимиру Соловьеву, который начал успокаивать, что в Балаклее у которой уже ведутся бои у россиян все под контролем. Однако сами же россияне распространяют сообщения об успешном наступлении украинских военных на Балаклею и Изюм.

У оккупантов истерия на Харьковщине – пришлось вмешиваться даже Соловьеву

Российские войска. Фото: из открытых источников

Некоторые оккупанты жалуются, что в Балаклее уже идут уличные бои. Также они пишут, что украинским освободителям удалось захватить арсенал в Вербовке.

"В Балаклее ад", – так характеризуют ситуацию на Харьковщине российские оккупанты в своих Telegram-каналах.

Также захватчики признают, что часть россиян оставила свои позиции после массового обстрела ВСУ. В частности, распространяется информация, что россияне сбежали из блокпостов в Таборах (6 км от центра Балаклеи).

Многие оккупанты разродились "аналитикой" по поводу того, что активизация ВСУ на Херсонщине – маневр, отвлекающий внимание для дальнейшего удара по оккупационным войскам на Харьковщине.

"Оказывается, что не зря ВСУ стягивали технику в Харьковском направлении. Похоже, удар на Херсонщине был отвлекающим маневром. А главный удар произошел на Харьковском фронте. Сегодня утром укропы перешли в наступление в районе Балаклея. Сейчас происходит подрыв мостов, ведущих в город. Город обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО. Противник закрепился на окраинах города. Идет контрбатарейная борьба, по силам ВСУ работает авиация. Ситуация на Изюмском направлении также обострилась. Идут жестокие бои. Противник оживился на всей линии Харьковского фронта , воюющий против Украины.

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У оккупантов истерия на Харьковщине – пришлось вмешиваться даже Соловьеву - фото 2



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