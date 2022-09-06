У оккупантов истерия на Харьковщине – пришлось вмешиваться даже Соловьеву

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Кравцев Сергей
Российские пропагандисты пытаются показывать, что нет никакой истерики и российская армия оказалась готова к массированному наступлению украинских защитников на Харьковщине. Однако в пабликах и телеграмм-каналах рашистов стоит полная истерия. Приходилось даже делать публикации пропагандисту №1 в России Владимиру Соловьеву, который начал успокаивать, что в Балаклее у которой уже ведутся бои у россиян все под контролем. Однако сами же россияне распространяют сообщения об успешном наступлении украинских военных на Балаклею и Изюм.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Некоторые оккупанты жалуются, что в Балаклее уже идут уличные бои. Также они пишут, что украинским освободителям удалось захватить арсенал в Вербовке.
Также захватчики признают, что часть россиян оставила свои позиции после массового обстрела ВСУ. В частности, распространяется информация, что россияне сбежали из блокпостов в Таборах (6 км от центра Балаклеи).
Многие оккупанты разродились "аналитикой" по поводу того, что активизация ВСУ на Херсонщине – маневр, отвлекающий внимание для дальнейшего удара по оккупационным войскам на Харьковщине.
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