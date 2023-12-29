У Буданова раскрыли план Кремля после ракетного удара по Украине

Приближенные к Кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству РФ для "более эффективного" продолжения боевых действий. Одной из ключевых проблем для террористического режима в Москве отмечен общественный консенсус и стабильность Украины, несмотря на якобы появление внутриполитических противоречий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

В украинской разведке отметили, россияне прекрасно понимают, что протестов в Украине нет и не предвидится. Поэтому в Кремле решили разрушить единство внутри Украины путем проведения нескольких гибридных подрывных кампаний наряду с продолжением интенсивных боевых действий.

В ГУР отметили, что среди ключевых целей указанных мероприятий: дискредитация процесса мобилизации, содействие масштабному оттоку населения из Украины, инспирация расколов по региональному принципу.

У Буданова озвучили нарративы, которые предлагают пропагандисты Кремля: "Юго-восток воюет за интересы бандеровцев"; "Галиция без сепаратистов уже давно вступила бы в ЕС"; "В Киеве не мобилизируют – все гуляют і веселятся, проинформировали в ГУР.

В то же время, как отметили в разведке, так называемые кремлевские "аналитики" считают, что внутри Украины не осталось политических сил, способных изменить вектор развития государства, а количество тех, кто когда-то являлся симпатиком "русского мира", катастрофически упало.

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