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У Буданова отреагировали на взрывы на российских заводах

Представитель ГУР Юсов подчеркнул, что украинская разведка "не может ни подтвердить, ни опровергнуть" инциденты на территории России

сегодня, 14:50
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Кравцев Сергей
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Украинская разведка не может ни подтвердить, ни опровергнуть свою причастность к взрывам, которые произошли на российских заводах этой ночью. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

У Буданова отреагировали на взрывы на российских заводах

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

"Пороховой завод, завод по производству ракетных оборудований, там где-то поезд с рельсов сошел. Ну, видите и на России добрые люди отмечают первую годовщину освобождения украинского Херсона, с чем всех Главное управление разведки и поздравляет", — рассказал Юсов.


Представитель ГУР подчеркнул, что украинская разведка "не может ни подтвердить, ни опровергнуть" инциденты на территории России. Но, по его словам, эти новости безусловно хорошие.

"Все объекты в России, которые и дальше имеют отношение к геноцидной войне против украинцев, с ними и дальше будет что-то случаться", — подчеркнул он.

Отметим, сегодняшняя ночь в России прошла неспокойно. Сильный пожар вспыхнул около полуночи на Котовском пороховом заводе в Тамбове в России. Интересно, что по сообщениям тех же телеграмм-каналов в ночь с 10 на 11 ноября также раздались взрывы в российской Коломне Московской области. Их слышали недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), где производят "Кинжалы" и "Искандеры".

Читайте также на портале "Комментарии" — более 20 месяцев продолжается широкомасштабная агрессия России против Украины. В последнее время ситуация на фронтах менее динамична, чем ранее, но ряд "горячих точек" в сводках практически ежедневно. Сложная для нас ситуация в районе Авдеевки, которую более месяца штурмуют оккупационные войска, жарко на линии Купянск-Сватово-Кременная. В субботу, 11 ноября, впервые за почти два месяца противник ударил по Киеву. К счастью, баллистическая ракета была уничтожена. При этом усилились разговоры о возможных переговорах Киева и Москвы. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию внутри и вокруг российско-украинской войны на данный момент, а также перспективы ее развития.




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