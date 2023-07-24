У Буданова интригующе прокомментировали новые взрывы в Крыму

Постепенно к российским оккупантам придется все больше понимания, что Крым для них – это не безопасный тыл. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, отвечая на вопрос об утренних ударах беспилотников по Крыму и уничтожении склада боеприпасов в Джанкойском районе.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

"Утро в Крыму уже традиционно для оккупантов является адским и с "огоньком". И безусловно, настроения среди личного состава, среди оккупационной администрации от этих событий не улучшается. Многие из них уже вывезли свои семьи", — заявил Юсов.

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По его словам, оккупационные власти понимают к чему все идет и, если некоторые из них еще не вывезли родственников и награбленное, то лишь из-за того, что им не позволяют этого сделать.

Андрей Юсов подчеркнул, у врага все еще есть возможность добровольно покинуть аннексированный полуостров.

Отметим, сегодня в Крыму был точный "прилет" по складу боеприпасов в Джанкойском районе, а днем ранее полыхал склад в Красногвардейском районе полуострова.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москву 24 июля атаковали беспилотники. Правда, как уверяют в Минобороны РФ, без особых последствий. А вот во временно оккупированном Крыму сегодня очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуации. В этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



