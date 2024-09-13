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У Белоусова высказались о формуле мира Зеленского: говорят, что Кремль знает план НАТО

В Минобороны РФ заявили, что НАТО хочет ввести войска в Украину

сегодня, 12:37
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Кравцев Сергей

Североатлантический альянс якобы планирует ввести войска в Украину. Кроме того, россияне убеждают, что США "готовятся к войне в Азии", создавая новые блоки безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в широкой речи на ежегодном форуме Сяншань сделал заместитель министра обороны России Александр Фомин, пишет Reuters.

У Белоусова высказались о формуле мира Зеленского: говорят, что Кремль знает план НАТО

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Россия и Китай поддерживают создание справедливого, многополярного мирового порядка, основанного на равенстве и взаимном уважении. Чтобы создать условия для принуждения России к переговорам по формулам Киева, страны НАТО планируют ввести войска в Украину. Это опасная игра, которая может привести к прямому конфликту ядерных держав", — заявил Фомин.

Интересно, что в НАТО неоднократно подчеркивали, что не планируют отправлять войска в Украину и даже пока что отбрасывают идею о том, чтобы направить военных инструкторов, что облегчило и ускорило бы подготовку украинских солдат.

В то же время министр обороны Китая Дон Цзюнь на форуме заявил, что КНР будет усиливать военные связи со своими соседями, в частности с развивающимися странами.

Глава Минобороны КНР заявил, что официальный Пекин придерживается единой позиции, что переговоры – это единственный способ для завершения войны в Украине и на Ближнем Востоке. Китая заявил, что "конфронтация никуда не ведет". 

"Единственным выходом для решения таких горячих проблем как кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт является продвижение мира и переговоров", — сказал министр обороны Китая на церемонии открытия.

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