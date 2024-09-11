Российские Telegram-каналы трубят о том, что якобы российская армия пошла в контрнаступление в Курской области. В частности, они сообщают, что якобы российские военные ночью 10 сентября освободили населенные пункты Снагость, Апанасовку, Гордеевку и 10-й Октябрь в Курской области. Утверждается, что российские бойцы в этих селах якобы начали "зачистку" от Вооруженных сил Украины. Каналы сообщают, что часть украинских военных с боем выдавливают на юго-востоке Кореневского района.

Бои в Курской области

При этом заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов также утверждает, что якобы несколько населенных пунктов в Курской области были освобождены бойцами ВС РФ.

"Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята уже отбили у противника", — сказал он.

Алаудинов назвал российских военных "достойными ребятами" и добавил, что украинская сторона якобы понесла очень большие потери.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ 6 августа начали операцию в Курской области и смогли захватить территорию некоторых поселков. При этом такие действия украинских военных стали для России шоком, ведь никто не отваживался нападать на территорию РФ и оккупировать ее. Поэтому выходы военных из Курской области высшие должностные лица России начали привязывать к возможным переговорам. Сам диктатор Путин заявил, что главным условием переговоров с Украиной является именно выход украинских военных из Курской области.

При этом ранее украинские эксперты утверждали, что у РФ, действительно, есть планы контратаковать ВСУ в Курской области, но для этого им нужно собрать большую группировку военных.



