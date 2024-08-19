Когда Россия пойдет в контрнаступление в Курской области: на что решится

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Ткачик Олеся
The Sunday Times утверждает, что Россия якобы может контратаковать Силы обороны Украины под Курском в конце октября.
Бои в Курской области
Как отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, вероятно, у России, действительно, есть такие планы. Но, в этом вопросе есть нюансы.
Коваленко сообщил, что сейчас в Курской области сосредоточено до 15 тыс. личного состава российской армии из которых 6 тыс. — это подкрепление, отправленное из зоны боевых действий в Украине.
При этом, как подчеркивает военный обозреватель, россияне не контролируют в Курской области около 1 300 км². То есть, отмечает эксперт, для стабилизации только линии боестолкновений по такой территории необходимо не менее 30-ти тысячная группировка. В то же время, он добавил, что площадь, которую берут под контроль украинские военные, увеличивается.
Но, говорит эксперт, нюанс в том, что непонятно, где России взять этих 50 тыс. человек. По его словам, снимание по чуть-чуть людей из направлений в Украине уже не работает, нужно много и сразу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему россияне никак не могут остановить продвижение ВСУ в Курской области.
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