Когда Россия пойдет в контрнаступление в Курской области: на что решится

The Sunday Times утверждает, что Россия якобы может контратаковать Силы обороны Украины под Курском в конце октября.

Бои в Курской области

Как отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, вероятно, у России, действительно, есть такие планы. Но, в этом вопросе есть нюансы.

Коваленко сообщил, что сейчас в Курской области сосредоточено до 15 тыс. личного состава российской армии из которых 6 тыс. — это подкрепление, отправленное из зоны боевых действий в Украине.

При этом, как подчеркивает военный обозреватель, россияне не контролируют в Курской области около 1 300 км². То есть, отмечает эксперт, для стабилизации только линии боестолкновений по такой территории необходимо не менее 30-ти тысячная группировка. В то же время, он добавил, что площадь, которую берут под контроль украинские военные, увеличивается.

"Если завтра в Курской области не появится 30 тыс. тел российских войск, то к концу августа им нужно будет для стабилизации уже до 40 тыс. и т.д. Но, если командование российских войск забьёт на часть Курской области и выберет для себя линию боевого столкновения, по которой и будет держать войска до подхода Сил обороны, то на этой линии фронта она вполне сможет сосредоточить силы более 50 тыс. личного состава до конца октября. Причём этого хватит не только для стабилизации линии боевого столкновения, блокирования расширения зоны контроля Сил обороны, но и нанесения контрударов", — сообщил Коваленко.

Но, говорит эксперт, нюанс в том, что непонятно, где России взять этих 50 тыс. человек. По его словам, снимание по чуть-чуть людей из направлений в Украине уже не работает, нужно много и сразу.

"И пока на Покровском направлении за неделю оккупационные войска прошли 2-3 км, Силы обороны в Курской области проходят 2-3 км в сутки. Непопулярные решения, так или иначе, но будут приниматься. Имейте терпение", — призвал Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему россияне никак не могут остановить продвижение ВСУ в Курской области.



