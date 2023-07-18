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У Байдена рассказали, чем опасен выход России из зернового соглашения

Блинкен призвал срочно восстановить зерновое соглашение

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Официальный Вашингтон назвал решение России прекратить свое участие в зерновой сделке недобросовестным. При этом США призвали Москву вернуться к участию в соглашении как можно скорее. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

У Байдена рассказали, чем опасен выход России из зернового соглашения

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Я надеюсь, что каждая страна очень внимательно следит за этим. Они увидят, что Россия несет ответственность за отказ в продовольствии людям, которые отчаянно нуждаются в нем по всему миру, и за содействие росту цен в то время, когда многие страны продолжают переживать очень тяжелую инфляцию", — отметил Блинкен.


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Госсекретарь добавил, что украинцы вместе с США и другими странами будут искать другие варианты безопасного транзита зерна через Черное море на рынок, например, по железной дороге или автомобильным транспортом. Однако есть некоторые трудности.

"Проблема заключается в следующем: если Россия прекращает эту инициативу и посылает сигнал, что зерно и другие продукты питания не могут беспрепятственно покидать Украину, даже если есть другие варианты, я думаю, что это, скорее всего, будет иметь глубокий охлаждающий эффект на возможность их реализации, поскольку другие страны, компании, грузоотправители и т.д. будут очень обеспокоены тем, что произойдет с их кораблями и их персоналом, если Россия выступает против любого экспорта продуктов питания из Украины", — сказал Блинкен.

Он отметил, что смысл соглашения заключался в том, чтобы иметь одобренную ООН договоренность, которая гарантировала бы безопасность, надежность и предсказуемость в перемещении продовольствия из Украины в места, которые в нем отчаянно нуждаются.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-17-23/index.html
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