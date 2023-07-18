У Байдена рассказали, чем опасен выход России из зернового соглашения

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Кравцев Сергей
Официальный Вашингтон назвал решение России прекратить свое участие в зерновой сделке недобросовестным. При этом США призвали Москву вернуться к участию в соглашении как можно скорее. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников
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Госсекретарь добавил, что украинцы вместе с США и другими странами будут искать другие варианты безопасного транзита зерна через Черное море на рынок, например, по железной дороге или автомобильным транспортом. Однако есть некоторые трудности.
Он отметил, что смысл соглашения заключался в том, чтобы иметь одобренную ООН договоренность, которая гарантировала бы безопасность, надежность и предсказуемость в перемещении продовольствия из Украины в места, которые в нем отчаянно нуждаются.
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