У Байдена ответили, не пора ли Украине подумать о переговорах с РФ

Только президент Владимир Зеленский должен определить, как и когда закончится эта война, а также готова ли Украина вести дипломатические переговоры с Путиным о мире и на каких условиях. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Отвечая на вопрос, не пора ли Украине подумать о переговорах с РФ ввиду того, что Конгресс не может принять новую помощь, Кирби сказал: "Вы будете совершенно недовольны моим ответом. Президент Зеленский должен определить, как и когда закончится эта война, а также на каких условиях он готов вести переговоры с Путиным".

Джон Кирби отметил, что перед Украиной остается угроза массированного присутствия российских войск, и их количество только увеличивается, поскольку Кремль набирает все больше новых людей, готовых идти наступлением на Украину.

По его словам, россияне, вероятно, не собираются просто сидеть на оборонительных позициях в течение всей зимы.

Кирби отметил, что украинская сторона, со своей стороны, стремится получить больше возможностей не только для того, чтобы защищаться, но и идти в контрнаступление. Поэтому именно Президент Украины должен определять, как будет выглядеть их дальнейшая стратегия.

Читайте также на портале "Комментарии" — поддержка Украины со стороны Запада в последнее время явно дает сбои. Появилась информация, что президент Зеленский собирается обратиться к сенаторам США, аргументируя необходимость дополнительной военной поддержки нашей страны. Внутри ЕС идут споры по выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Поляки, которые ранее очень помогали нам, теперь устраивают проблемы на границе. Не говоря уж о постоянных проблемах со стороны Венгрии, к которой теперь добавляются Словакия и Нидерланды, где на выборах победили правые силы. Как ситуация может развиваться дальше? Не выглядит ли так, что Запад готов "сдать" Украину, подталкивая к переговорам с РФ путем снижения поддержки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



