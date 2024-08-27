У Байдена отреагировали на массированный удар РФ по Украине: что пообещали

В Белом доме назвали очередной массированный обстрел Украины со стороны России "классической схемой Путина" и заявили, что США "сосредоточены" на укреплении противовоздушной обороны Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби, пишет "Голос Америки".

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Мы однозначно осуждаем эти атаки. Это классическая схема действий Владимира Путина по энергетической инфраструктуре, особенно потому, что он знает, что погода скоро поменяется и что людям потребуется гораздо больше тепла и электроэнергии, поскольку в Украине становится холоднее. Это снова был классический шаг Путина. И то, на чем мы сосредоточены, — чтобы у них были как можно более надежные средства противовоздушной обороны", — сказал Джон Кирби.

Он заявил, что ПВО Украины сработало "отлично", сбив большинство воздушных целей, и что США собираются "убедиться", "что они могут продолжать это делать".

"Поэтому мы сосредоточены на перехватчиках и системах противовоздушной обороны не только от Соединенных Штатов, но и от союзников и партнеров", – сказал Кирби.

Напомним, утром 26 августа Россия массированно атаковала Украину с воздуха, применив 127 ракет и 109 дронов. По данным ВМС, в результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.

Целями оккупантов были объекты энергетики. По всей стране возникли перебои со снабжением электроэнергией. В столице света не было большей части суток. Какие именно объекты были поражены, неизвестно. Во вторник, 27 августа, в ряде регионов будут задействованы графики отключения электроэнергии.

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