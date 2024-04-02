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У армии РФ есть проблемы, о которых никто не говорит. В США рассказали, почему оккупанты не имеют успехов

Российские захватчики не в состоянии закрепить свои временные успехи в Украине, заявил бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес. По его словам, почему-то не принято говорить о том, что у армии РФ также есть проблемы

сегодня, 13:49
Автор:
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Ткачик Олеся
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Бен Ходжес, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, прокомментировал ситуацию о временной оккупации Авдеевки российскими захватчиками. В частности, он отметил, что российские оккупанты не могут в полной мере воспользоваться захватом города из-за отсутствия необходимых возможностей.

У армии РФ есть проблемы, о которых никто не говорит. В США рассказали, почему оккупанты не имеют успехов

Война в Украине

Ходжес напомнил, что Авдеевка упала 5 недель назад, однако оккупанты не в состоянии использовать эту ситуацию в свою пользу и добиться каких-то новых успехов.

Ходжес также отметил, что, хотя многие говорят о нехватке боеприпасов в Украине и потерях среди ее военных, а также потере Авдеевки, редко кто обращает внимание на реальные проблемы российской армии, которые там есть.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе выразил сомнение относительно объявленных соотношений артиллерийских боеприпасов России к Украине, описывая их как необъективные. В частности, считается, что количество боеприпасов у агрессора в пять или десять раз больше, чем у Сил обороны.

Ходжес пояснил, что, хотя эта информация может в некоторых случаях быть правдивой, россияне не имеют возможности использовать это потенциальное преимущество из-за потери многих опытных офицеров и сержантов во время полномасштабной войны с Украиной.

По словам Ходжеса, украинцы значительно более мотивированы, поскольку защищают свою страну и более глубоко понимают местность. Российские военные выступают в качестве оккупантов и захватчиков. Он также считает, что количество россиян, которые действительно хотели воевать в Украине, очень низкое.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывает, что Силы обороны вынуждены были оставить Авдеевку из-за нехватки боеприпасов. При этом военные рассказали о неизвестных обстоятельствах борьбы за этот украинский город.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=34SP5GvCNdk
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