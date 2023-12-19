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Тянули до последнего: какой вердикт по военным преступлениям в Украине огласили в ООН

В ООН заявили, что мониторинг подтвердил "серьезные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления"

сегодня, 17:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ООН все-таки признали, что российские захватчики совершили военные преступления во время полномасштабного вторжения в Украину. Верховный комиссар по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что Москва не приняла меры для защиты гражданского населения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Тянули до последнего: какой вердикт по военным преступлениям в Украине огласили в ООН

ООН. Фото - из открытых источников

Фолкер Тюрк отметил, Россия "значительно не смогла защитить гражданских лиц и есть признаки того, что российские силы совершили военные преступления в Украине".

"Российская Федерация в значительной степени не приняла адекватные меры для защиты гражданских лиц и гражданских объектов от последствий их атак", — цитирует представителя ООН издание The Guardian.

Фолкер Тюрк указал, что мониторинг продемонстрировал "грубые нарушения международного права прав человека, серьезные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, прежде всего, со стороны военных РФ".

Читайте также на портале "Комментарии" — президента РФ Владимира Путина объединяет с бывшим генсеком СССР Иосифом Сталиным ненависть к Украине и украинцам. Сталин в свое время устроил Голодомор в Украине, убив миллионы гражданских. Теперь Путин преследует такую же цель, развязав войну против мирного государства в 21 веке. Такое заявление сделала глава американской делегации при ООН посол Линда Томас-Гринфилд.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему ООН – формальная и неэффективная организация: что может изменить ситуацию. Эксперты детально проанализировали ситуацию.                                                     




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/dec/19/russia-ukraine-war-live-us-aid-kyiv-white-house-congress-zelenskiy-putin-
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