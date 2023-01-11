Турция тайно снабжает оружие для Украины

По информации чиновников США и Европы, Турция тайно начала в конце 2022 года отправлять в Украину кассетные бомбы, разработанные Соединенными Штатами. Это мощное и противоречивое оружие, которое должно использоваться для уничтожения военной техники и армии на поле боя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Foreign Policy.

Кассетные боеприпасы. Фото из открытых источников

Бывшие и нынешние должностные лица Европейского Союза и США рассказали для издания Foreign Policy о поставках в Украину кассетных боеприпасов. Отмечают об улучшении кассетных бомб (Dual-Purpose Improved Conventional Munitions, DPICM), которые производились в Турции в сотрудничестве с США во время холодной войны. Во время применения каждый боеприпас разлетается на 88 мельчайших обломков. Оружие было создано для использования против бронетехники врага.

Кассетное оружие было запрещено в 2010 году согласно международной конвенции, однако Украина к нему не присоединилась, как и США, Турция или Россия.

Издание отмечает, что Турция пыталась несколько месяцев скрывать поставки этого оружия в Украину, ведь кроме США только Турция могла отправить кассетные боеприпасы в Украину. США отказываются экспортировать такое оружие из-за того, что большая часть боеприпасов не взрывается, и может оставаться в земле, что в будущем приводит к жертвам среди гражданского населения.

"Это показывает, что Турция хоть и пытается в некоторых вопросах угодить России, но оказывает Украине очень важную военную поддержку", – пишет Foreign Policy.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник Путина сказал , с кем воюет Россия в Украине.

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