Корабли-электростанции. Турция предлагает оригинальное решение для обеспечения электроэнергии для Украины

Турецкая компания Karpowership предлагает использовать суда-электростанции, которые будут отправлены в украинские порты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Nikkei Asia.

Корабли-электростанции компании Karpowership. Фото: с открытых источников

По данным издания, турецкая компания уже ведет переговоры о поставках плавучих электростанций-кораблей для обеспечения украинской энергетики, поскольку Россия продолжает ракетные террористические атаки на критическую энергоструктуру Украины.



Karpowership имеет самый большой флот таких судов – 36 кораблей-электростанций. Турецкая компания планирует отправлять свои корабли в порт вблизи Одессы.



"Мы обсуждаем с компанией "Укрэнерго" размещение трех электростанций вблизи Одессы общей мощностью 300 мегаватт", — сказала член правления Karpowership Зейнеп Гарези.

Гарези утверждает, что такое соглашение может быть поддержано ООН, чтобы турецкие суда-корабли не были мишенями для российских сил.

"Я думаю, что нам понадобится зеленый свет на уровне Организации Объединенных Наций, чтобы реализовать это с такими же условиями, как и соглашение о зерне", — заявила Зейнеп Гарези.

Член правления Karpowership отмечает, что три таких судна смогут обеспечить электроэнергией около 1 млн украинцев. Суда от турецкой компании Karpowership могут производить электроэнергию, используя мазут или природный газ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие фейки распространяют российские СМИ об украинской энергетической структуре.



Также "Комментарии" писали о том, что Турция отправляет в Украину оружие TRLG-230. Эти реактивные системы залпового огня могут быть использованы совместно с беспилотниками Bayraktar.



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