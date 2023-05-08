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Турция ответила – передаст ли Украине российские С-400, как предложили США

Турция отбросила предложение США, отказавшись передать Украине российские С-400

сегодня, 08:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Официальная Анкара ответила отказом на предложение Вашингтона передать Украине систему противоракетной обороны С-400, которую она купила у России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявление которого цитирует турецкое агентство "Anadolu".

Турция ответила – передаст ли Украине российские С-400, как предложили США

Российские С-400. Фото: из открытых источников

По информации главы МИД Турции, США утверждали, что приобретенная у России система С-400 должна была исключить Турцию из программы истребителей F-35, и предложили Турции передать контроль над системой США или другой стране, например, Украине, которая пытается противостоять российским войскам.


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Чавушоглу заявил, что эти предложения были неприемлемыми, поскольку они имели целью посягнуть на турецкий суверенитет.

"США попросили нас отправить С-400 в Украину, и мы сказали "нет", – отметил министр.

Как сообщает турецкое агентство, в 2017 году, когда длительные попытки купить систему противовоздушной обороны у США оказались тщетными, Турция подписала контракт с Россией на приобретение современной системы С-400.

Официальные лица США выступили против их развертывания, утверждая, что С-400 будут несовместимы с системами НАТО. Турция же заявляла, что С-400 не будут интегрированы в системы НАТО и не будут представлять никакой угрозы для Альянса или его вооружений.

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Источник: https://www.aa.com.tr/en/turkiye/turkiye-rejected-us-proposal-to-send-russian-s-400-defense-system-to-ukraine-foreign-minister/2891323
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