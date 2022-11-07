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Турция не пустила корабли Тихоокеанского флота РФ для обстрелов Украины

Корабли не получили разрешение на пересечение Босфора и возвращаются на базу во Владивостоке

сегодня, 10:22
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", корабли РФ из Владивостока, которые должны были обстреливать Украину, возвращаются домой. Турция так и не дала им войти в Черное море. По информации руководителя Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, ракетный крейсер РФ "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" 6 ноября двигались через Сингапурский пролив к месту базирования во Владивосток.

Турция не пустила корабли Тихоокеанского флота РФ для обстрелов Украины

Корабли РФ из Владивостока, которые должны были обстреливать Украину, возвращаются домой. Фото: Twitter/Straits Sights

При этом указано, что в Средиземном море суда находились с 2 февраля. Им было поставлено четкое задание – зайти в Черное море, откуда начать обстрел территории Украины.

"Видите буквы "Z" и "V" на трубах? Это, как в старом анекдоте: "Не пригодилось"... И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали 9 месяцев.... Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Джо Байдена приватно просит лидеров Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. В материале Washington Post отмечается, что эти просьбы мотивированы не тем, чтобы подтолкнуть Киев сесть за стол переговоров с Москвой. Мол, так американские власти пытаются обеспечить правительству Украины поддержку со стороны других стран, обеспокоенных принципиальным отказом Зеленского общаться с Путиным. О чём говорит появление этой статьи? Какую открытость хотят от Украины? Каковы шансы на переговоры Киева и Москвы, РФ и Запада? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0277ebsFdAU1JUREk42KGZ3pbBzSYtw1Pwv3zYk2vzp7RfSbvUvK1rrk4Wks4xBRCFl&id=100003576664760
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