Турция не пустила корабли РФ в Черное море: о чем говорит такой шаг Анкары в свете войны в Украине

Турция не пустила в Черное море корабли Тихоокеанского флота РФ, которые с февраля пытались пройти через Босфор явно с целью обстрелов Украины. В итоге в ноября данные суда возвращаются на базу во Владивостоке. Ранее Турция не дала россиянам сорвать зерновую сделку. О чем говорят такие действия официальной Анкары в данном случае и в целом в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Турция не пустила российские военные корабли в Чёрное море. Фото: из открытых источников

Россия пытается усилить ЧФ, при том, что любые ее корабли в Черном море ждет одна судьба – затопление и гибель

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов рассуждает так:

"Черноморский флот РФ может быть полностью уничтожен в течение нескольких часов. Атака на базу Черноморского флота РФ в Севастополе 29 октября показала, что корабли страны-агрессора не имеют средств защиты против морских дронов. Россия всегда сильно отставала в военно-морском деле. Страна, по сути своей, сухопутная. И если бы не маниакальное увлечение Петра Первого морским делом в конце 17 – начале 18 века, не было б у России флота. И, может быть, это было бы лучшему. Не было тогда таких грандиозных поражение как Цусима в начале прошлого века или позора советского флота во Второй мировой войне, когда Сталин просто запретил выход кораблей в море. И сейчас РФ значительно отстает в военно-морских вопросах. Поэтому Путин даже поблагодарит Эрдогана за то, что тот не пустил крейсер "Маршал Устинов" и сопровождающие его корабли в Черное море".

Как выяснилось, продолжает эксперт, российские корабли не могут с помощью, как они надеялись, скорострельных пушек АК-630 уничтожить плавающие дроны.

"Средства обнаружения российских кораблей не способны увидеть дрон на достаточной дистанции, чтобы открыть предупредительный огонь, – поясняет Виктор Савинов. – А как только дрон, движущийся со скоростью 40 узлов в час (примерно 74 км/ч), попадает в "мертвую зону" этой пушки, корабль оказывается беззащитен. Мы на сегодня не знаем о судьбе нового флагмана ЧМ РФ – фрегата "Адмирал Макаров". По некоторым данным, он выведен из строя и даже, возможно, затонул. Еще одна атака дронов – и Черноморский флот прекратит свое существование".

На сегодняшний день, отмечает эксперт, в Черном море из носителей "Калибров" в боевом состоянии находится лишь один корабль. Но победобесие играет свою роль – и Россия пытается усилить ЧФ, при том, что любые ее корабли в этом районе ждет одна судьба – затопление и гибель.

"Ведущие морские страны разрабатывали концепцию "роя дронов" (атака дронами на базы флота) на протяжении последних 15 лет. На сегодня РФ не знает, сколько дронов находится в Черном море. Они ведь могут там пребывать в "спящем состоянии". Возможно, несколько десятков дронов притаились в Южной бухте Севастополе – основной базе ЧФ РФ. Атака по его окончательному уничтожению Черноморского флота может последовать в любую секунду. Поэтому, – отмечает Виктор Савинов, – произошел смешной эпизод. Когда Эрдоган не пропустил корабли Тихоокеанского флота в Черное море, Путин поблагодарил его. В том числе за то, что какая-то часть российской плавучей рухляди (а эти корабли построены в основном 30 — 50 лет назад) еще сохранится на плаву, и будет возникать ощущение, что РФ имеет флот".

В целом же, констатирует эксперт, Турция в этом конфликте стремится быть в хороших отношениях – как с Украиной, так и с Россией.

"В человеческом поведении есть такое понятие как – человек сорвался и поступил недостойным образом. И официальная Анкара оценивает именно подобным образом действия РФ в ракурсе агрессии против Украины. Но это, считает турецкое руководство, не повод, чтобы исключать РФ из человеческой цивилизации", – заключает Виктор Савинов.

Турция борется за свое политическое влияние в регионах и старается найти точки сотрудничества со всеми

Экономический эксперт Даниил Монин видит в происходящем больше политики, нежели экономики. Хоть последняя во взаимоотношениях Турции и РФ, конечно, тоже имеет место, отмечает он.

"Я думаю, Турция борется за свое политическое влияние в регионах и старается найти точки сотрудничества со всеми. С одной стороны, очевидно, что приход военных кораблей российского флота – это угроза не только для Украины, но и для Турции как для гаранта зерновой сделки. Поэтому решение их не пускать – логичное. С другой стороны, Турция имеет экономические связи с Россией и продолжает совместные проекты. Строительство АЭС, возможность импорта для РФ в обход западных санкций", – отмечает Даниил Монин.

По его мнению, Эрдоган чувствует свою силу – и пытается диктовать свои условия России.

"Ну, Россия явно не заинтересована в конфронтации с Турцией, чей военный потенциал на Черном море более чем хорош. Учитывая всё вышесказанное, Эрдоган может балансировать между Украиной и Россией долго", – констатирует эксперт.

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