Три войны, которые ведет Путин в Украине

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Slava Kot
Писатель Виктор Ерофеев один из немногих россиян, публично выразивших несогласие с аннексией Крыма и полномасштабным вторжением РФ в Украину. Русский в своем тексте для немецкого издания Welt анализирует три войны, ведущие Путин в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Welt.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
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Советская война
Начало первого этапа войны совпадает с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Виктор Ерофеев этот этап войны называет советским. Когда Путин считал, что Украина – это часть Советского Союза, которая только и ждет возвращения в его лоно.
Россияне даже спрятали парадную одежду вблизи Киева, чтобы провести марш в столице Украины. Однако идеологическая основа оказалась крайне ложной, и эта часть войны была проиграна еще до ее начала.
Историческая война
Советский этап сменился историческим. После неспособности быстро завоевать Украину, Путин и его пропаганда начала возвращаться к привычным позициям, а именно империализму.
Второй этап ознаменовался псевдореферендумами и незаконным включением территорий Украины в Россию.
Метафизическая война
После долгих проволочек Запад начал посылать военную технику для Украины, чтобы остановить российскую агрессию. Таким образом, Украина превратилась в крепость для защиты Европы и НАТО.
В конце Ерофеев подводит итоги и считает, что война закончится смертью Путина. А на его место придет новый Хрущев, как это было при Сталине, который будет искать выход из изоляции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал в чем ошиблась Россия, когда начала полномасштабное вторжение в Украину.
Также "Комментарии" писали о европейской разведке, предупредившей о плане Путина.
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