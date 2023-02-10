Три войны, которые ведет Путин в Украине

Писатель Виктор Ерофеев один из немногих россиян, публично выразивших несогласие с аннексией Крыма и полномасштабным вторжением РФ в Украину. Русский в своем тексте для немецкого издания Welt анализирует три войны, ведущие Путин в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Welt.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

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Советская война

Начало первого этапа войны совпадает с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Виктор Ерофеев этот этап войны называет советским. Когда Путин считал, что Украина – это часть Советского Союза, которая только и ждет возвращения в его лоно.

"С политической точки зрения это означало восстановление важной европейской части Советского Союза, потому что без Украины у России не было бы достаточно сил, чтобы быть угрозой для Европы и вновь превратилась в настоящую суперсилу", — пишет россиянин.

Россияне даже спрятали парадную одежду вблизи Киева, чтобы провести марш в столице Украины. Однако идеологическая основа оказалась крайне ложной, и эта часть войны была проиграна еще до ее начала.

Историческая война

Советский этап сменился историческим. После неспособности быстро завоевать Украину, Путин и его пропаганда начала возвращаться к привычным позициям, а именно империализму.

"Они вернулись к идее, которая вспыхнула им в голову еще в 2014 году, когда началась война на Донбассе, а именно, что есть части Украины, которые Россия по непониманию или глупости отдала Украине, и что эти территории, которые раньше назывались Новороссией должны быть собраны", — считает Ерофеев.

Второй этап ознаменовался псевдореферендумами и незаконным включением территорий Украины в Россию.

Метафизическая война

После долгих проволочек Запад начал посылать военную технику для Украины, чтобы остановить российскую агрессию. Таким образом, Украина превратилась в крепость для защиты Европы и НАТО.

"Суть метафизической войны состоит в том, что обе стороны окончательно и безвозвратно признают друг друга добром и злом, светом и тьмой", — пишет Ерофеев.

В конце Ерофеев подводит итоги и считает, что война закончится смертью Путина. А на его место придет новый Хрущев, как это было при Сталине, который будет искать выход из изоляции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал в чем ошиблась Россия, когда начала полномасштабное вторжение в Украину.

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