Три условия для мира: Портников о том, когда Россия прекратит войну

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Slava Kot
Украинский политический обозреватель и журналист Виталий Портников заявил, что Россия может прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, если будут выполнены три условия. По его словам, международные форумы и саммиты не имеют "никакого значения" до попытки закончить войну в Украине.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что Россия долго пыталась покорить Украину. По его словам, Путин действовал подобно Гитлеру, создавшему для Петана Францию, такую Украину российский диктатор пытался сделать для подконтрольного ему Януковича. Однако когда этого не получилось, они решили готовиться к многолетней войне.
Как объясняет Портников, россияне могут пойти на мирные переговоры только тогда, когда буду обессилены.
Портников отмечает, что осуждение РФ и международные саммиты не влияют на Россию по вопросу окончания войны. По его словам, "не дипломаты, а генералы решают вопросы", когда продолжаются военные действия.
Украинский журналист добавляет, что "там, где работает сила, политика и дипломатия бессильны".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников назвал единственную возможность окончить войну.
Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, как должна закончиться война в Украине.
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