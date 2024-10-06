Три условия для мира: Портников о том, когда Россия прекратит войну

Украинский политический обозреватель и журналист Виталий Портников заявил, что Россия может прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, если будут выполнены три условия. По его словам, международные форумы и саммиты не имеют "никакого значения" до попытки закончить войну в Украине.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что Россия долго пыталась покорить Украину. По его словам, Путин действовал подобно Гитлеру, создавшему для Петана Францию, такую Украину российский диктатор пытался сделать для подконтрольного ему Януковича. Однако когда этого не получилось, они решили готовиться к многолетней войне.

Как объясняет Портников, россияне могут пойти на мирные переговоры только тогда, когда буду обессилены.

"Это действительно возможно, если они остановились, не могут дальше продвигаться. Это когда их бомбардировки украинской территории не приводят к ожидаемым ими результатам. Это когда они теряют огромную кучу денег, но не получают ничего в результате. Вот это три главных условия", — говорит политический обозреватель.

Портников отмечает, что осуждение РФ и международные саммиты не влияют на Россию по вопросу окончания войны. По его словам, "не дипломаты, а генералы решают вопросы", когда продолжаются военные действия.

"Президенты могут только либо командовать этим солдатам продолжать бороться, как это делается сейчас, либо принимать решение о том, что война истекает. Вот только тогда, когда президент принимает такое решение, инициатива переходит к ним от военных", — сказал Портников.

Украинский журналист добавляет, что "там, где работает сила, политика и дипломатия бессильны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников назвал единственную возможность окончить войну.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, как должна закончиться война в Украине.