Три шага США могут гарантировать победу Украины: но нужна ли она Вашингтону

После того, как Конгресс США одобрил помощь Украине, стало очевидным, что в нынешнем году Киев точно сумеет удержать оборону. Но могут ли США сделать для Украины ровно столько, сколько необходимо для победы Киева в войне? Какие три шага должен сделать Вашингтон? И может ли быть так, что США не заинтересованы в скором завершении войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Getty Images

Нужны дополнительные действия США

Старший политолог в RAND Эндрю Радин в статье для Defense One высказал мнение, что США и союзники могут усилить помощь Украине, что сможет гарантировать ей технологические преимущество и победу в войне над РФ.

Эксперт считает, что изменение политики со стороны США может улучшить военную ситуацию для Украины с минимальным риском эскалации со стороны РФ.

Радин назвал три шага, которые могли бы ускорить победу Украины. Первый шаг – Соединенные Штаты могли бы отказаться от своих требований о том, чтобы поставляемые ими боеприпасы использовались только на украинской территории. Второй шаг – Вашингтон может расширить свое видимое военное присутствие в Украине. Западные советники должны находиться в Украине, чтобы понять статус и потребности украинских сил и обеспечить необходимое качественное превосходство. Третий шаг – Соединенным Штатам следует стремиться к расширению своих операций в космосе и киберпространстве в ответ на кибератаки России.

По мнению Радина, дополнительные действия США могут также побудить других союзников увеличить свою поддержку Украины.

Война в Украине будет продолжаться

Польский политолог, историк, аналитик аналитического центра Strategy&Future Марек Буджиш в интервью политологу и журналисту Юрию Романенко высказал мнение, что вероятность Корейского сценария для Украины является минимальной.

По его мнению, США нацелены на то, чтобы война в Украине продолжалась долго, поскольку она дает временной лаг, чтобы Запад мог подготовиться к войне с Китаем и Россией.

"По моему мнению, когда речь идет о войне в Украине в США нет стратегии победы. США, конечно же, не желают поражения. Я делаю вывод, что США, говоря о политике сверхдержавы, заинтересованы в продлении войны в Украине. Это свидетельствует о том, что США не стремятся к мирному разрешению конфликта имеют свои национальные интересы в этом регионе. Они не предоставляют Украине помощь для создания сил, способных достичь военных целей. Однако, они не блокирую помощь, чтобы не ослабить украинское сопротивление и не дать России выиграть войну военным путем. Если бы они предоставили помощь, Украина смогла бы создать сильные вооруженные силы и достичь своих целей", – высказался Марек Буджиш.

Он также уверен, что Россия имеет стратегию уничтожения Украины. Москва не видит причины, чтобы отказываться от ее реализации. Смотритет весь комментарий польского эксперта на видео ниже.

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