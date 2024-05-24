Три шага США могут гарантировать победу Украины: но нужна ли она Вашингтону

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Кравцев Сергей
После того, как Конгресс США одобрил помощь Украине, стало очевидным, что в нынешнем году Киев точно сумеет удержать оборону. Но могут ли США сделать для Украины ровно столько, сколько необходимо для победы Киева в войне? Какие три шага должен сделать Вашингтон? И может ли быть так, что США не заинтересованы в скором завершении войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Getty Images
Старший политолог в RAND Эндрю Радин в статье для Defense One высказал мнение, что США и союзники могут усилить помощь Украине, что сможет гарантировать ей технологические преимущество и победу в войне над РФ.
Эксперт считает, что изменение политики со стороны США может улучшить военную ситуацию для Украины с минимальным риском эскалации со стороны РФ.
Радин назвал три шага, которые могли бы ускорить победу Украины. Первый шаг – Соединенные Штаты могли бы отказаться от своих требований о том, чтобы поставляемые ими боеприпасы использовались только на украинской территории. Второй шаг – Вашингтон может расширить свое видимое военное присутствие в Украине. Западные советники должны находиться в Украине, чтобы понять статус и потребности украинских сил и обеспечить необходимое качественное превосходство. Третий шаг – Соединенным Штатам следует стремиться к расширению своих операций в космосе и киберпространстве в ответ на кибератаки России.
По мнению Радина, дополнительные действия США могут также побудить других союзников увеличить свою поддержку Украины.
Польский политолог, историк, аналитик аналитического центра Strategy&Future Марек Буджиш в интервью политологу и журналисту Юрию Романенко высказал мнение, что вероятность Корейского сценария для Украины является минимальной.
По его мнению, США нацелены на то, чтобы война в Украине продолжалась долго, поскольку она дает временной лаг, чтобы Запад мог подготовиться к войне с Китаем и Россией.
Он также уверен, что Россия имеет стратегию уничтожения Украины. Москва не видит причины, чтобы отказываться от ее реализации. Смотритет весь комментарий польского эксперта на видео ниже.
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