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Три "горячие точки" на передовой: Залужный приехал на фронт с новыми задачами

Руководители Генштаба ВСУ провели плодотворную работу с командующими направлениями

сегодня, 21:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о том, что посетил зоны ответственности двух оперативно-стратегических группировок войск.

Три "горячие точки" на передовой: Залужный приехал на фронт с новыми задачами

Залужный посетил зоны ответственности ОВСУ "Таврия" и "Одесса" (фото из открытых источников)

Главком и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала несколько дней работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса", сообщает он в собственном Telegram .

"Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожье. Согласовали шаги по повышению эффективности применения войск на основе имеющихся ресурсов и оперативной обстановки", — отметил Валерий Залужный.

"С командующим Военно-морскими силами Алексеем Неижпапой "подробно проработали вопросы по ситуации в акватории Черного моря", — добавляет Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный планировал масштабное наступление на Крым . В 2022 году главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планировал провести военную операцию, чтобы отрезать сухопутный коридор РФ в Крым, однако получил отказ от США, утверждает американский журналист с украинскими корнями Ярослав Трофимов.

США и другие союзники предоставили тяжелую военную технику Украине в 2023 году, однако контрнаступление не оправдало ожиданий, ведь у России было время на подготовку обороны. Однако Ярослав Трофимов в своей книге "Наши враги исчезнут" напоминает ситуацию, которая могла бы изменить войну в Украине.

По словам Трофимова, Валерий Залужный и Владимир Зеленский поделились с западными партнерами планами наступления в сторону Азовского моря через Запорожскую область. Таким образом, Трофимов указывает, что ВСУ могли "лишить Москву ее крупнейшей награды в войне" — сухопутного коридора в Крым.



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