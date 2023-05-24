Тревожное сообщение из Пентагона о контроле над Бахмутом

В Министерстве обороны США сообщили, что не будут сообщать публично свою оценку того, действительно ли российские силы полностью захватили Бахмут, однако добавили, что Россия контролирует большую часть города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "УП".

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга отреагировал на сообщение Минобороны России, где в очередной раз утверждалось, что российские силы якобы полностью захватили Бахмут.

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"Мы знаем, что Россия действительно удерживает значительную часть территории Бахмута и его окрестностей, но, по нашей оценке, украинцы продолжают вести боевые действия вблизи Бахмута", – ответил Патрик Райдер.

Несмотря на сообщение Пентагона, украинские власти утверждают, что продолжают контролировать некоторые части Бахмута. Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что восточноукраинский город, который более 10 месяцев пытаются захватить силы россияне полностью разрушен из-за их атак. Несмотря на это, ВСУ осуществляет контроль в юго-западной части Бахмута.

Вместе с тем США сообщают, что за 10 месяцев обороны Бахмута россияне понесли значительные потери среди личного состава — более 100 тыс. военных. В статистические показатели Соединенных Штатов включены убитые и раненые российские военные.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб умолчал о боях в Бахмуте. Аналитики из Института изучения войны назвали нелестную причину такого решения украинского командования.

Также "Комментарии" писали о генерал-полковнике Александре Сырском, который посетил прифронтовую зону близ Бахмута. Во время визита украинский военный обсудил дальнейшие планы действий на востоке Украины и указал, что "вагнеровцы залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке".