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Треть из 350 гаубиц западного производства, переданных Украине, уже в нерабочем состоянии, – NYT

США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины, которая выходит из строя на войне

сегодня, 09:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Пентагону пришлось организовать на территории Польши пункт ремонта западного артиллерийского вооружения, которое поставляется Украине для поддержки в войне против России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "The New York Times".

Треть из 350 гаубиц западного производства, переданных Украине, уже в нерабочем состоянии, – NYT

Война в Украине. Фото: ASSOCIATED PRESS

По информации СМИ, американские оборонные ведомства постоянно анализируют данные о состоянии техники, которая передается Украине. На сегодняшний день можно сказать, что треть из примерно 350 гаубиц западного производства, переданных Украине, находятся в нерабочем состоянии. Поскольку проводить качественный ремонт артиллерии в полевых условиях довольно сложно, пишет NYT, то это стало приоритетом для Европейского командования Пентагона, которое создало ремонтный центр в Польше.

По информации издания, ремонтный цен6тр в Польше не был организован с первых дней полномасштабной войны. Он начал функционировать последние несколько месяцев. После того, как техника проходит необходимое ремонтное обслуживание, она возвращается обратно украинцам на фронт.

Состояние украинского оружия является предметом пристального внимания со стороны американских военных чиновников, отмечает NYT.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле эмоционально отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о неизбежном возвращении украинского Крыма.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны рассказали, почему Москва чаще начала соглашаться на обмен пленными, что стало переломным моментом в российско-украинской войне.




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Источник: https://www.nytimes.com/2022/11/25/us/ukraine-artillery-breakdown.html?searchResultPosition=1
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