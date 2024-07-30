logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Требования к Украине относительно мира уже даже выдвигает коллаборант Пушилин
commentss НОВОСТИ Все новости

Требования к Украине относительно мира уже даже выдвигает коллаборант Пушилин

Коллаборнат Пушилин заявил, что скептически относится к информации о том, что Украина готова к переговорам

сегодня, 12:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Инициативы о так называемых мирных переговорах уже даже комментирует коллаборант, главарь террористического образования "ДНР" Денис Пушилин.

Требования к Украине относительно мира уже даже выдвигает коллаборант Пушилин

Коллаборант Пушилин

В частности, он заявил, что если Киев, действительно, хочет переговоров с Россией, то в первую очередь должен изменить законодательство. По его мнению, такие действия стали бы первым шагом "на пути к миру".

"Мы достаточно регулярно слышим в последнее время заявления от разных представителей украинского "режима" о необходимости переговоров, но я лично пока скептично к этому вынужден относиться. Исходя из того, что первый шаг, который требуется сделать с их стороны, чтобы их слова и заявления не были пустыми, это изменить законодательство. Они ведь себе сами запретили вести переговоры законодательно", — заявил Пушилин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине, действительно, не исключают проведение переговоров с Россией, но на справедливых условиях, которые на данный момент еще не наступили. В то же время, в мире все активнее начали поднимать вопрос о том, что между Украиной и террористической РФ должны пройти переговоры. В частности, как заявил президент Финляндии Стубб, время для таких переговоров как раз настало. По его словам, сейчас Украина находится в лучших условиях, чем была весной.

В то же время, как отмечают военные, о мирных переговорах начинают говорить тогда, когда опасаются, что ситуация ухудшиться и нужно будет говорить о капитуляции. По их мнению, это прекрасно понимает диктатор Путин. Якобы он ожидает этого ухудшения и капитуляции Украины. Мир на самом деле кремлевскому диктатору не нужен.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/07/30/23567119.shtml?updated
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 11:36

Дурниці. Законодавство не заважало корумпованому нелегітимному Клоуну влаштувати клоунаду з, так званим, самітом миру. Під куполом циркового саміту зібралась купа керівників країн які, під гіпнозом, підписали нікому не потрібний папірець. Фюрер ним просто підтерся і почав готувати черговий клоунський саміт.


Новости

Все новости