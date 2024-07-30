Требования к Украине относительно мира уже даже выдвигает коллаборант Пушилин

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Ткачик Олеся
Инициативы о так называемых мирных переговорах уже даже комментирует коллаборант, главарь террористического образования "ДНР" Денис Пушилин.
Коллаборант Пушилин
В частности, он заявил, что если Киев, действительно, хочет переговоров с Россией, то в первую очередь должен изменить законодательство. По его мнению, такие действия стали бы первым шагом "на пути к миру".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине, действительно, не исключают проведение переговоров с Россией, но на справедливых условиях, которые на данный момент еще не наступили. В то же время, в мире все активнее начали поднимать вопрос о том, что между Украиной и террористической РФ должны пройти переговоры. В частности, как заявил президент Финляндии Стубб, время для таких переговоров как раз настало. По его словам, сейчас Украина находится в лучших условиях, чем была весной.
В то же время, как отмечают военные, о мирных переговорах начинают говорить тогда, когда опасаются, что ситуация ухудшиться и нужно будет говорить о капитуляции. По их мнению, это прекрасно понимает диктатор Путин. Якобы он ожидает этого ухудшения и капитуляции Украины. Мир на самом деле кремлевскому диктатору не нужен.
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Ігор
сегодня, 11:36
Дурниці. Законодавство не заважало корумпованому нелегітимному Клоуну влаштувати клоунаду з, так званим, самітом миру. Під куполом циркового саміту зібралась купа керівників країн які, під гіпнозом, підписали нікому не потрібний папірець. Фюрер ним просто підтерся і почав готувати черговий клоунський саміт.