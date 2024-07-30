Требования к Украине относительно мира уже даже выдвигает коллаборант Пушилин

Инициативы о так называемых мирных переговорах уже даже комментирует коллаборант, главарь террористического образования "ДНР" Денис Пушилин.

Коллаборант Пушилин

В частности, он заявил, что если Киев, действительно, хочет переговоров с Россией, то в первую очередь должен изменить законодательство. По его мнению, такие действия стали бы первым шагом "на пути к миру".

"Мы достаточно регулярно слышим в последнее время заявления от разных представителей украинского "режима" о необходимости переговоров, но я лично пока скептично к этому вынужден относиться. Исходя из того, что первый шаг, который требуется сделать с их стороны, чтобы их слова и заявления не были пустыми, это изменить законодательство. Они ведь себе сами запретили вести переговоры законодательно", — заявил Пушилин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине, действительно, не исключают проведение переговоров с Россией, но на справедливых условиях, которые на данный момент еще не наступили. В то же время, в мире все активнее начали поднимать вопрос о том, что между Украиной и террористической РФ должны пройти переговоры. В частности, как заявил президент Финляндии Стубб, время для таких переговоров как раз настало. По его словам, сейчас Украина находится в лучших условиях, чем была весной.

В то же время, как отмечают военные, о мирных переговорах начинают говорить тогда, когда опасаются, что ситуация ухудшиться и нужно будет говорить о капитуляции. По их мнению, это прекрасно понимает диктатор Путин. Якобы он ожидает этого ухудшения и капитуляции Украины. Мир на самом деле кремлевскому диктатору не нужен.



