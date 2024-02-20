Травести-дива Монро сходила в ТЦК и прошла ВЛК. Названная причина

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Ткачик Олеся
Монро рассказала, что у нее есть военный билет. По ее словам, в ТЦК она пришла не по вызову, а добровольно. Однако такое действие никак не связано с желанием идти немедленно служить.
Травести-дива Монро
Как призналась травести-дива, ей требовались документы о поступлении на учебу, потому что те, что у нее были раньше, к сожалению, потеряли свою актуальность еще много лет назад. Именно поэтому, по ее словам, после консультации с юристом она и пошла в "военкомат".
При этом она подчеркнула, что была готова абсолютно на все, ради документа об обучении.
Монро рассказала, что была готова также и к "странным взглядам" и нетипичному отношению к ней, но все завершилось хорошо.
Кроме того, Монро подчеркнула, что "адекватно будет реагировать", если ей когда-нибудь все же принесут повестку.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинский певец Михаил Хома, известный как DZIDZIO , рассказал, как относится к мобилизации артистов в Украине. По словам певца, украинская армия должна быть профессиональной и не может позволить "толкнуть людей куда-нибудь". По словам певца, он совместно с Александром Пономаревым собрали более 3 млн долларов на нужды военных благодаря своим выступлениям за рубежом и внутри страны. Вместе с тем певец подверг критике тех артистов, которые выезжают за границу в обход закона ради отдыха в дорогих отелях.
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