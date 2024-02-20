Травести-дива Монро сходила в ТЦК и прошла ВЛК. Названная причина

Монро рассказала, что у нее есть военный билет. По ее словам, в ТЦК она пришла не по вызову, а добровольно. Однако такое действие никак не связано с желанием идти немедленно служить.

Травести-дива Монро

Как призналась травести-дива, ей требовались документы о поступлении на учебу, потому что те, что у нее были раньше, к сожалению, потеряли свою актуальность еще много лет назад. Именно поэтому, по ее словам, после консультации с юристом она и пошла в "военкомат".

"Мне сложно об этом говорить, но я шла, как на расстрел. Я понимала, что будет либо отсрочка, либо тебя не снимают с военного учета, а напишут "изъято". И все, я пошла"

, – рассказала Монро.

При этом она подчеркнула, что была готова абсолютно на все, ради документа об обучении.

Монро рассказала, что была готова также и к "странным взглядам" и нетипичному отношению к ней, но все завершилось хорошо.

"Справку дали и даже просили фото со мной. Для меня это было до слез",

– сказала травести-дива и добавила, что ей в ТЦК все хотели помочь.

Кроме того, Монро подчеркнула, что "адекватно будет реагировать", если ей когда-нибудь все же принесут повестку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинский певец Михаил Хома, известный как DZIDZIO , рассказал, как относится к мобилизации артистов в Украине. По словам певца, украинская армия должна быть профессиональной и не может позволить "толкнуть людей куда-нибудь". По словам певца, он совместно с Александром Пономаревым собрали более 3 млн долларов на нужды военных благодаря своим выступлениям за рубежом и внутри страны. Вместе с тем певец подверг критике тех артистов, которые выезжают за границу в обход закона ради отдыха в дорогих отелях.



