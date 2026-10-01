Трамп таки позволит Путину окончательно добить Украину: эксперт предупредил о страшном сценарии



















Переговорный процесс между Украиной, США и Россией может получить новый импульс, однако потенциальные договоренности еще не будут означать приближающееся завершение войны. Одним из возможных направлений переговоров может стать прекращение ударов по энергетическим объектам. В то же время, для Украины остается риск, что Москва использует любую паузу в боевых действиях для усиления собственных позиций. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

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По его словам, Вашингтон сейчас ищет возможности для договоренностей как с Киевом, так и с Москвой. Среди потенциальных тем могут быть энергетическое и морское перемирие. Однако, по мнению эксперта, подход американской администрации не следует автоматически воспринимать как попытку добиться полного завершения войны.

"Главная их цель — не прекратить войну как таковую. Главное — выйти на определенные договоренности с Москвой. И это принципиально важный момент, потому что для американской стороны сейчас важно показать результат переговорного процесса. Это могут быть отдельные договоренности, в частности по энергетике, возможно, по морю. Но это еще вовсе не означает, что речь идет о полном".

Политолог считает, что Украине особенно важно учитывать возможность использования таких договоренностей Россией в собственных интересах. Если Москва согласится на ограниченное перемирие, это не обязательно означает отказ Кремля от продолжения войны. Напротив, пауза может быть использована для накопления ресурсов и подготовки к дальнейшим действиям.

"Мы должны понимать, что для России переговоры сами по себе не являются самоцелью. Москва может использовать переговорный процесс как инструмент для достижения своих целей. Если будет какая-то пауза, если будут договоренности по отдельным направлениям, это может быть использовано для того, чтобы перегруппироваться, накопить ресурсы и в дальнейшем усилить свои позиции. Поэтому для Украины здесь есть очевидный риск — нельзя воспринимать". подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может усиливать удары по Киеву и Киевской области не только для нанесения непосредственных разрушений, но и для создания проблем с энергоснабжением, логистикой и прохождением отопительного сезона. Об этом заявил военный эксперт, военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко.