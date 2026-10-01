logo_ukra

BTC/USD

84126

ETH/USD

2715.69

USD/UAH

44.68

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін пішов на найстрашніший задум для Києва: військовий приголомшив єдиним можливим виходом
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін пішов на найстрашніший задум для Києва: військовий приголомшив єдиним можливим виходом

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що РФ намагається завдати максимальної шкоди Києву та енергетичній системі України ще до початку холодів

1 жовтня 2026, 10:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Росія може посилювати удари по Києву та Київській області не лише для завдання безпосередніх руйнувань, а й для створення проблем із енергопостачанням, логістикою та проходженням опалювального сезону. Про це заявив військовий експерт, військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко.

Путін пішов на найстрашніший задум для Києва: військовий приголомшив єдиним можливим виходом

Фото: портал "Коментарі"

За його словами, РФ продовжує використовувати реактивні безпілотники, одночасно зберігаючи частину балістичних ракет. Експерт вважає, що Москва не обов'язково планує чекати настання холодів, а вже зараз намагається створити складні умови для життя у столиці.

"Вони зараз роблять все можливе для того, щоби до зими перетворювати Київ в руїну. Це мета, яку ставить Росія", — заявив Мусієнко. 

На його думку, російські атаки можуть бути спрямовані на те, щоб ускладнити нормальне функціонування міста. Йдеться, зокрема, про проблеми з електроенергією, водо- та теплопостачанням, а також логістикою.

"Створити дефіцит певних продуктів, створити перешкоди в логістиці, ну і, звичайно, в енергозабезпеченні, воді та теплопостачанні, особливо при входженні в опалювальний сезон", — пояснив експерт. 

Окремо Мусієнко звернув увагу на західні області. За його оцінкою, російські удари можуть бути пов'язані зі спробами пошкодити енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує передачу електроенергії між регіонами. 

Експерт вважає, що Україні необхідно посилювати протиповітряну оборону, зокрема винищувальну авіацію, зенітні комплекси, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Портал "Коментарі" вже писав, що проблеми з підготовкою України до опалювального сезону не стали несподіванкою, оскільки про них говорили ще навесні. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, звернувши увагу на відповідальність українських посадовців.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=kdmakQjMLss
Теги:

Новини

Всі новини