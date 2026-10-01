Путін пішов на найстрашніший задум для Києва: військовий приголомшив єдиним можливим виходом



















Росія може посилювати удари по Києву та Київській області не лише для завдання безпосередніх руйнувань, а й для створення проблем із енергопостачанням, логістикою та проходженням опалювального сезону. Про це заявив військовий експерт, військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко.

Фото: портал "Коментарі"

За його словами, РФ продовжує використовувати реактивні безпілотники, одночасно зберігаючи частину балістичних ракет. Експерт вважає, що Москва не обов'язково планує чекати настання холодів, а вже зараз намагається створити складні умови для життя у столиці.

"Вони зараз роблять все можливе для того, щоби до зими перетворювати Київ в руїну. Це мета, яку ставить Росія", — заявив Мусієнко.

На його думку, російські атаки можуть бути спрямовані на те, щоб ускладнити нормальне функціонування міста. Йдеться, зокрема, про проблеми з електроенергією, водо- та теплопостачанням, а також логістикою.

"Створити дефіцит певних продуктів, створити перешкоди в логістиці, ну і, звичайно, в енергозабезпеченні, воді та теплопостачанні, особливо при входженні в опалювальний сезон", — пояснив експерт.

Окремо Мусієнко звернув увагу на західні області. За його оцінкою, російські удари можуть бути пов'язані зі спробами пошкодити енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує передачу електроенергії між регіонами.

Експерт вважає, що Україні необхідно посилювати протиповітряну оборону, зокрема винищувальну авіацію, зенітні комплекси, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Портал "Коментарі" вже писав, що проблеми з підготовкою України до опалювального сезону не стали несподіванкою, оскільки про них говорили ще навесні. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, звернувши увагу на відповідальність українських посадовців.