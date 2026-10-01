Трамп таки дозволить Путіну остаточно добити Україну: експерт попередив про страшний сценарій



















Переговорний процес між Україною, США та Росією може отримати новий імпульс, однак потенційні домовленості ще не означатимуть наближення завершення війни. Одним із можливих напрямків переговорів може стати припинення ударів по енергетичних об’єктах. Водночас для України залишається ризик, що Москва використає будь-яку паузу у бойових діях для посилення власних позицій. Про це заявив політолог Володимир Фесенко.

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За його словами, Вашингтон нині шукає можливості для домовленостей як із Києвом, так і з Москвою. Серед потенційних тем можуть бути енергетичне та морське перемир’я. Проте, на думку експерта, підхід американської адміністрації не варто автоматично сприймати як спробу домогтися повного завершення війни.

"Головна їх мета — не припинити війну як таку. Головне — вийти на певні домовленості з Москвою. І це принципово важливий момент, тому що для американської сторони зараз важливо показати результат переговорного процесу. Це можуть бути окремі домовленості, зокрема щодо енергетики, можливо, щодо моря. Але це ще зовсім не означає, що йдеться про повноцінне завершення війни або про мирну угоду", — зазначив Фесенко.

Політолог вважає, що для України особливо важливо враховувати можливість використання таких домовленостей Росією у власних інтересах. Якщо Москва погодиться на обмежене перемир’я, це не обов’язково означатиме відмову Кремля від продовження війни. Навпаки, пауза може бути використана для накопичення ресурсів та підготовки до подальших дій.

"Ми повинні розуміти, що для Росії переговори самі по собі не є самоціллю. Москва може використовувати переговорний процес як інструмент для досягнення своїх цілей. Якщо буде якась пауза, якщо будуть домовленості щодо окремих напрямків, це може бути використано для того, щоб перегрупуватися, накопичити ресурси і надалі посилити свої позиції. Тому для України тут є очевидний ризик — не можна сприймати будь-яке перемир’я як автоматичний шлях до миру", — наголосив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може посилювати удари по Києву та Київській області не лише для завдання безпосередніх руйнувань, а й для створення проблем із енергопостачанням, логістикою та проходженням опалювального сезону. Про це заявив військовий експерт, військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко.