

















Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Украину в рамках попыток добиться завершения войны, однако предложенные Киеву условия могут оказаться гораздо выгоднее Москве. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя последнюю активизацию переговорного процесса.

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Американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер в начале сентября посетили Москву и Киев. После переговоров стороны говорили о возможности возобновления трехстороннего диалога, однако конкретные детали нового американского предложения публично не раскрывались. Жданов при этом считает, что часть обсуждаемых вокруг мирного процесса требований фактически совпадает с интересами Кремля.

"Здесь идет просто массированный наезд катком со стороны Дональда Трампа в нашу страну", — заявил эксперт.

Отдельно Жданов обратил внимание на призыв Трампа к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Такое заявление американского президента действительно прозвучало на фоне резкого роста мировых цен на дизельное топливо.

"Трамп говорит, что Зеленский должен прекратить удары по НПЗ", — отметил Жданов, критикуя позицию Вашингтона.

По мнению военного эксперта одностороннее ограничение украинских ударов без аналогичных шагов Москвы может ослабить переговорные позиции Киева. В то же время Украина заявляет, что готова рассматривать прекращение ударов по энергетическим объектам только при реальных гарантиях выполнения договоренностей Россией.

"Если Вашингтон хочет, чтобы Киев прекратил атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, ему следует добиться от Москвы прекращения ударов по энергосистеме Украины", — привел Жданов аргумент, по его словам, звучащий в дискуссии на Западе.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может быть не заинтересована в энергетическом перемирии с Украиной накануне зимы, поскольку Кремль рассчитывает использовать холодный период для усиления давления на Киев.