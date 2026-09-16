Трамп схиляє Україну до остаточної капітуляції перед Путіним: розкрито небезпечний план США



















Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на Україну в межах спроб домогтися завершення війни, однак запропоновані Києву умови можуть виявитися значно вигіднішими Москві. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи останню активізацію переговорного процесу.

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Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер на початку вересня відвідали Москву та Київ. Після переговорів сторони говорили про можливість відновлення тристороннього діалогу, однак конкретні деталі нової американської пропозиції публічно не розкривалися. Жданов при цьому вважає, що частина вимог, які обговорюються навколо мирного процесу, фактично збігається з інтересами Кремля.

"Тут іде просто масований наїзд катком з боку Дональда Трампа на нашу країну", — заявив експерт.

Окремо Жданов звернув увагу на заклик Трампа до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Така заява американського президента справді пролунала на тлі різкого зростання світових цін на дизельне пальне.

"Трамп говорить, що Зеленський повинен припинити удари по НПЗ", — зазначив Жданов, критикуючи позицію Вашингтону.

На думку військового експерта, одностороннє обмеження українських ударів без аналогічних кроків Москви може послабити переговорні позиції Києва. Водночас Україна заявляє, що готова розглядати припинення ударів по енергетичних об'єктах лише за умови реальних гарантій виконання домовленостей Росією.

"Якщо Вашингтон хоче, щоб Київ припинив атакувати російські нафтопереробні заводи, йому слід домогтися від Москви припинення ударів по енергосистемі України", — навів Жданов аргумент, який, за його словами, звучить у дискусії на Заході.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може бути не зацікавлена в енергетичному перемир'ї з Україною напередодні зими, оскільки Кремль розраховує використати холодний період для посилення тиску на Київ