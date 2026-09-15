Навіщо Путіну зупинятися: експерт насторожив тривожним прогнозом терору України



















Росія може бути не зацікавлена в енергетичному перемир'ї з Україною напередодні зими, оскільки Кремль розраховує використати холодний період для посилення тиску на Київ. Таку думку висловив військовий експерт Іван Ступак, коментуючи дискусію навколо можливого взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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За його словами, українська енергосистема вже зазнала значних пошкоджень унаслідок попередніх російських атак, тоді як РФ продовжує нарощувати ударні можливості. Саме тому експерт наразі не бачить достатніх стимулів для Москви добровільно відмовлятися від такого інструменту тиску.

"Навіщо Російській Федерації зупинятися? Навіщо дарувати Україні можливість спокійно пройти найскладніші місяці осені та зими, коли можна дотиснути інфраструктуру, дотиснути людей", — заявив Ступак.

На його думку, стратегічною метою Кремля може бути максимальне виснаження України до кінця зими, щоб погіршення економічної та соціальної ситуації послабило переговорні позиції Києва.

"Це стратегія Російської Федерації, щоб зробити позицію офіційного Києва наприкінці цього періоду, ближче до березня, максимально м'якою", — вважає експерт.

Водночас Ступак попередив, що загроза не обмежується ударами по енергетиці. Росія вдосконалює реактивні безпілотники та, за його оцінкою, експериментує зі схемою, за якої більший дрон може доставляти кілька FPV-дронів углиб української території. Експерт припускає, що потенційною зоною застосування такої технології в майбутньому може стати навіть Київ. Це прогноз Ступака, а не підтвердження наявності такого оперативного сценарію РФ.

"Це може бути не тільки прикордоння, як зараз воно є, це може бути і Київ. Відверто кажу, без жодних залякувань", — наголосив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що найближчі місяці можуть стати критично важливими для України, а розраховувати на швидке завершення війни не варто. Навесні 2027 року теоретично може з'явитися можливість для зниження інтенсивності бойових дій, однак до цього моменту країні необхідно вирішувати проблеми з обороною, фінансами та виконанням зобов'язань перед партнерами. Таку думку висловив політичний експерт Борислав Береза.