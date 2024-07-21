Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине: что пообещал

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Slava Kot
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил на первом после попытки его убийства митинга в Мичигане, где сделал заявление о войне в Украине. Трамп повторил свои заявления о готовности закончить войну в Украине еще до своей инаугурации в случае победы на президентских выборах в США.
Трамп обещает быстро закончить войну в Украине. Фото из открытых источников
Дональд Трамп выступил на митинге перед своими поклонниками в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. В своем выступлении кандидат в президенты США заявил, что в случае победы на выборах сможет закончить войну в Украине. Кроме того, Трамп считает, что он единственный, кто это может сделать и предотвратить глобальную войну.
Дональд Трамп несколько раз высказывал подобные заявления о готовности быстро окончить войну в Украине. По словам Трампа, он хорошо знает Владимира Зеленского и Владимира Путина и сможет заставить их обоих пойти на мирные переговоры по разрешению конфликта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский накануне митинга Трампа провел с ним телефонный разговор. По ее итогам, президент Украины и кандидат в президенты США договорились о совместной встрече на которой обсудят вопросы войны и попыток ее закончить.
Также "Комментарии" писали о бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне, который раскрыл детали мирного плана Дональда Трампа для окончания войны в Украине.
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Дрободан
сегодня, 10:05
Так закончи ее.Хватит действий тех который от имени народа делают зло
Ігор
сегодня, 09:09
Так корумпованому Зе він вже підібрав нове взуття, і в того вже новий пріоритет - мир. Трамп знає хто насправді. Упир хотів перевершити Баригу-заколотника і до виборів принести Крим і Донбас, тоді б його переобрали і він швидко, під себе змінив конституцію для правління, поки не здохне, як Нетаньяху. Але з таким IQ можливий тільки програш.