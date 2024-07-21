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Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине: что пообещал

Дональд Трамп дал обещание быстро закончить войну в Украине и предотвратить третью мировую войну в случае его победы на выборах президента США.

сегодня, 09:55 comments1427
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Slava Kot

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил на первом после попытки его убийства митинга в Мичигане, где сделал заявление о войне в Украине. Трамп повторил свои заявления о готовности закончить войну в Украине еще до своей инаугурации в случае победы на президентских выборах в США.

Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине: что пообещал

Трамп обещает быстро закончить войну в Украине. Фото из открытых источников

Дональд Трамп выступил на митинге перед своими поклонниками в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. В своем выступлении кандидат в президенты США заявил, что в случае победы на выборах сможет закончить войну в Украине. Кроме того, Трамп считает, что он единственный, кто это может сделать и предотвратить глобальную войну.

"Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Украиной и Россией. Я единственный, кто может сделать такое заявление: я предотвратил третью мировую войну", — сказал Трамп.

Дональд Трамп несколько раз высказывал подобные заявления о готовности быстро окончить войну в Украине. По словам Трампа, он хорошо знает Владимира Зеленского и Владимира Путина и сможет заставить их обоих пойти на мирные переговоры по разрешению конфликта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский накануне митинга Трампа провел с ним телефонный разговор. По ее итогам, президент Украины и кандидат в президенты США договорились о совместной встрече на которой обсудят вопросы войны и попыток ее закончить.

Также "Комментарии" писали о бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне, который раскрыл детали мирного плана Дональда Трампа для окончания войны в Украине.



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Обсуждения

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Дрободан

сегодня, 10:05

Так закончи ее.Хватит действий тех который от имени народа делают зло

Ігор

сегодня, 09:09

Так корумпованому Зе він вже підібрав нове взуття, і в того вже новий пріоритет - мир. Трамп знає хто насправді. Упир хотів перевершити Баригу-заколотника і до виборів принести Крим і Донбас, тоді б його переобрали і він швидко, під себе змінив конституцію для правління, поки не здохне, як Нетаньяху. Але з таким IQ можливий тільки програш.


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