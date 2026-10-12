Трамп призвал сменить президента Украины: Зеленский резко ответил

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сменить главу государства может только украинский народ. Так он ответил на призывы президента Дональда Трампа провести выборы в Украине. Несмотря на это, Зеленский подчеркнул, что голосование во время постоянных российских атак представляет серьезную угрозу для избирателей.
Зеленский ответил Трампу на призыв сменить президента Украины
Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что Украина готова организовать выборы, однако для подготовки необходимо минимум 60 дней, чтобы обеспечить безопасность избирательной инфраструктуры.
Президент объяснил, что главным препятствием для проведения голосования остаются российские обстрелы. По его словам, Россия атакует Украину каждый час, применяя тысячи беспилотников, баллистических и крылатых ракет.
Зеленский подчеркнул, что готов к избирательному процессу, но для этого требуется прекращение боевых действий по меньшей мере на 60 дней. Он также заявил, что Россия, если действительно хочет завершить войну, должна согласиться на прекращение огня.
Отдельно президент обратился к США и другим сторонам, выступающим за смену руководства Украины. По его словам, они должны уважать волеизъявление граждан так же, как это должно происходить в любом демократическом государстве. Зеленский также сообщил, что последний раз напрямую общался с Дональдом Трампом в Нью-Йорке в конце сентября, во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.