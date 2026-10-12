Трамп призвал сменить президента Украины: Зеленский резко ответил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сменить главу государства может только украинский народ. Так он ответил на призывы президента Дональда Трампа провести выборы в Украине. Несмотря на это, Зеленский подчеркнул, что голосование во время постоянных российских атак представляет серьезную угрозу для избирателей.

Зеленский ответил Трампу на призыв сменить президента Украины

Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что Украина готова организовать выборы, однако для подготовки необходимо минимум 60 дней, чтобы обеспечить безопасность избирательной инфраструктуры.

"Если Трамп хочет сменить руководителя в Украине, он должен понимать, что сменить руководителя может только наш народ", — сказал Зеленский.

Президент объяснил, что главным препятствием для проведения голосования остаются российские обстрелы. По его словам, Россия атакует Украину каждый час, применяя тысячи беспилотников, баллистических и крылатых ракет.

"Как люди могут голосовать? Это даже не о законе. Закон очень важен, но мы говорим о безопасности. Каждый час наши люди идут к укрытиям из-за российских атак", — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что готов к избирательному процессу, но для этого требуется прекращение боевых действий по меньшей мере на 60 дней. Он также заявил, что Россия, если действительно хочет завершить войну, должна согласиться на прекращение огня.

Отдельно президент обратился к США и другим сторонам, выступающим за смену руководства Украины. По его словам, они должны уважать волеизъявление граждан так же, как это должно происходить в любом демократическом государстве. Зеленский также сообщил, что последний раз напрямую общался с Дональдом Трампом в Нью-Йорке в конце сентября, во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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