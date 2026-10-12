Трамп закликав змінити президента України: Зеленський різко відповів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що змінити главу держави може лише український народ. Так він відповів на заклики президента США Дональда Трампа провести вибори в Україні. Попри це, Зеленський наголосив, що голосування під час постійних російських атак становить серйозну загрозу для виборців.

Зеленський відповів Трампу на заклик змінити президента України

Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News заявив, що Україна готова організувати вибори, однак для підготовки необхідно щонайменше 60 днів, щоб забезпечити безпеку виборчої інфраструктури.

"Якщо Трамп хоче змінити керівника в Україні, він має розуміти, що змінити керівника може лише наш народ", — сказав Зеленський.

Президент пояснив, що головною перешкодою для проведення голосування залишаються російські обстріли. За його словами, Росія атакує Україну щогодини, застосовуючи тисячі безпілотників, балістичних і крилатих ракет.

"Як люди можуть голосувати? Це навіть не про закон. Закон дуже важливий, але ми говоримо про безпеку. Щогодини наші люди йдуть до укриттів через російські атаки", — наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що готовий до виборчого процесу, але для цього потрібне припинення бойових дій щонайменше на 60 днів. Він також заявив, що Росія, якщо справді прагне завершити війну, має погодитися на припинення вогню.

Окремо президент звернувся до США та інших сторін, які виступають за зміну керівництва України. За його словами, вони повинні поважати волевиявлення громадян так само, як це має відбуватися в будь-якій демократичній державі. Зеленський також повідомив, що востаннє безпосередньо спілкувався з Дональдом Трампом у Нью-Йорку наприкінці вересня, під час сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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