США пригрозили Драпатому через удари по РФ: що відомо

Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожувала українським військовим високопосадовцям припиненням обміну розвідувальними даними та постачання американської зброї через програму PURL, якщо Україна не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє The Kyiv Independent з посиланням на українських чиновників.

Михайло Драпатий. Фото з відкритих джерел

За даними видання, дзвінки з американського боку отримували головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий і заступник керівника Офісу президента з військових питань Павло Паліса. Останній також підтвердив Financial Times, що отримував погрози припинення програми PURL від адміністрації Трампа.

Як розповіли співрозмовники The Kyiv Independent, американські посадовці попереджали Україну про можливі наслідки пошкодження російської енергетичної інфраструктури під час оголошеного припинення вогню.

Конфлікт виник після заяви Дональда Трампа 11 жовтня про енергетичне перемир’я між Україною та Росією. За інформацією видання, українську владу заздалегідь не повідомили про цю ініціативу. Після оголошення на Київ почали тиснути, вимагаючи утриматися від атак на російські НПЗ. Попри це, Росія продовжила удари по українській енергетичній інфраструктурі. Зокрема, Харківська теплоелектростанція зазнала атаки лише через кілька годин після заяви американського президента.

PURL — програма, створена для забезпечення України критично важливим американським озброєнням за фінансової підтримки переважно європейських членів НАТО. За перший рік її дії в межах ініціативи Україні надали зброю на 6,7 млрд доларів. Не менш важливим для української оборони залишається обмін розвідувальними даними зі США. Він допомагає оцінювати загрози та планувати військові операції. Тому можливе припинення такої співпраці могло б створити додаткові труднощі для ЗСУ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський попередив про відповідь на удари РФ по енергетиці та надії на допомогу Трампа.