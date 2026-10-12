США пригрозили Драпатому из-за ударов по РФ: что известно

Администрация президента США Дональда Трампа угрожала украинским военным чиновникам прекращением обмена разведывательными данными и поставки американского оружия через программу PURL, если Украина не остановит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников.

Михаил Драпатый. Фото из открытых источников

По данным издания, звонки с американской стороны получали главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и замруководителя Офиса президента по военным вопросам Павел Палиса. Последний также подтвердил Financial Times, получавший угрозы прекращения программы PURL от администрации Трампа.

Как рассказали собеседники The Kyiv Independent, американские чиновники предупреждали Украину о возможных последствиях повреждения российской энергетической инфраструктуры во время объявленного прекращения огня.

Конфликт возник после заявления Дональда Трампа 11 октября об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. По информации издания, украинские власти заранее не сообщили об этой инициативе. После объявления на Киев начали давить, требуя удержаться от атак на российские НПЗ. Несмотря на это Россия продолжила удары по украинской энергетической инфраструктуре. В частности, Харьковская теплоэлектростанция подверглась атаке лишь через несколько часов после заявления американского президента.

PURL – программа, созданная для обеспечения Украины критически важным американским вооружением при финансовой поддержке преимущественно европейских членов НАТО. За первый год ее действия в рамках инициативы Украине предоставили оружие в 6,7 млрд долларов. Не менее важным для украинской обороны остается обмен разведывательными данными из США. Он помогает оценить угрозы и планировать военные операции. Поэтому возможное прекращение такого сотрудничества могло бы создать дополнительные трудности для ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предупредил об ответе на удары РФ по энергетике и надежде на помощь Трампа.