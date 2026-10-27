Трамп планирует снять санкции с "черной кассы" Путина

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), ранее американские власти называли "черной кассой" Владимира Путина. Потенциальное ослабление ограничений связывают с переговорами о поставках российского дизельного горючего в США.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Российский фонд прямых инвестиций находится под американскими санкциями с 2022 года. Ограничение ввело администрация Джо Байдена после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Фонд инвестировал значительные средства в российские компании и сотрудничал с зарубежными инвесторами. Американские власти характеризовали его как инструмент финансовой системы, связанной с окружением Кремля.

По информации The New York Times, ключевую роль в переговорах играет руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Он представляет интересы Москвы в контактах с командой Трампа, в частности, взаимодействует со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского лидера.

По данным издания, в команде Трампа считают, что экономическое сотрудничество может стать одним из способов наладить диалог с Москвой и создать условия для прекращения войны. Однако такой подход резко возражает. Критики, среди которых представители Республиканской партии, сомневаются, что экономические уступки России обеспечат реальный прогресс в завершении войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США заговорили об отстранении Трампа от должности президента.