Трамп планирует снять санкции с "черной кассы" Путина

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Slava Kot
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), ранее американские власти называли "черной кассой" Владимира Путина. Потенциальное ослабление ограничений связывают с переговорами о поставках российского дизельного горючего в США.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Российский фонд прямых инвестиций находится под американскими санкциями с 2022 года. Ограничение ввело администрация Джо Байдена после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Фонд инвестировал значительные средства в российские компании и сотрудничал с зарубежными инвесторами. Американские власти характеризовали его как инструмент финансовой системы, связанной с окружением Кремля.
По информации The New York Times, ключевую роль в переговорах играет руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Он представляет интересы Москвы в контактах с командой Трампа, в частности, взаимодействует со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского лидера.
По данным издания, в команде Трампа считают, что экономическое сотрудничество может стать одним из способов наладить диалог с Москвой и создать условия для прекращения войны. Однако такой подход резко возражает. Критики, среди которых представители Республиканской партии, сомневаются, что экономические уступки России обеспечат реальный прогресс в завершении войны.