Трамп планує зняти санкції з "чорної каси" Путіна

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скасування санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який раніше американська влада називала "чорною касою" Володимира Путіна. Потенційне послаблення обмежень пов’язують із переговорами про постачання російського дизельного пального до США.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Російський фонд прямих інвестицій перебуває під американськими санкціями з 2022 року. Обмеження запровадила адміністрація Джо Байдена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фонд інвестував значні кошти в російські компанії та співпрацював із закордонними інвесторами. Американська влада характеризувала його як інструмент фінансової системи, пов’язаної з оточенням Кремля.

За інформацією The New York Times, ключову роль у переговорах відіграє керівник РФПІ Кирило Дмитрієв. Він представляє інтереси Москви в контактах із командою Трампа, зокрема взаємодіє зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, зятем американського лідера.

За даними видання, у команді Трампа вважають, що економічна співпраця може стати одним із способів налагодити діалог із Москвою та створити умови для припинення війни. Однак такий підхід різке заперечення. Критики, серед яких є представники Республіканської партії, сумніваються, що економічні поступки Росії забезпечать реальний прогрес у завершенні війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США заговорили про ввідсторонення Трампа з посади президента.